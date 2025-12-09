Naviera francesa regresa a Honduras con un nuevo crucero, el Le Champlain

Utila, Islas de la Bahía

La paradisíaca isla de Utila, en el Caribe hondureño, recibió este martes al crucero Le Champlain, perteneciente a la prestigiosa compañía francesa Ponant.. La lujosa embarcación arribó con 128 tripulantes a bordo, luego de completar una travesía iniciada en Colombia. El imponente navío, reconocido por su enfoque en viajes de expedición de lujo y su diseño elegante, atracó cerca de los cayos de la isla, marcando un importante hito para el sector turístico local.

La llegada de embarcaciones de alto nivel refleja el creciente interés internacional en Utila, no solo como un destino de buceo de clase mundial, sino también como una joya caribeña que ofrece una mezcla de naturaleza virgen y cultura isleña auténtica. Ponant es una empresa mundialmente reconocida por operar una flota de cruceros pequeños, con capacidad limitada, lo que les permite acceder a puertos y destinos más exclusivos y preservados, ofreciendo a sus pasajeros una experiencia de viaje íntima y de inmersión cultural.

Sitios turísticos en Utila

Los turistas de varias nacionalidades tuvieron la oportunidad de disfrutar los encantos de la isla, inyectando dinamismo a la economía de los negocios y servicios locales durante su estadía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los visitantes observaron las impresionantes cuevas de agua dulce y cristalina en medio del bosque cerca del mar, además de los arrecifes y la vida marina mientras practicaban esnórquel. También disfrutaron de las playas de arena blanca y aguas transparentes, así como de los cayos cercanos a la costa, ideales para hacer picnic, nadar y relajarse en entornos vírgenes.

El crucero Le Dumont D’Urville, también de la empresa Ponant, visitó aguas nacionales por primera vez durante una semana a mediados de 2023, permitiendo a sus pasajeros experimentar la rica biodiversidad y los paisajes costeros del país. En esa ocasión, los turistas de diversas nacionalidades realizaron un itinerario que abarcó varios destinos naturales del territorio hondureño.

Destinos visitados

El Parque Nacional Jeannette Kawas, en Tela, Atlántida, fue una de las primeras paradas, ofreciendo a los visitantes una inmersión en sus ecosistemas terrestres y marinos. El recorrido continuó por las paradisíacas islas de Guanaja y Utila, famosas por sus arrecifes de coral y experiencias de buceo, e incluyó una visita a los Cayos Cochinos.