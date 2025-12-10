Danny Ocean canta en la ceremonia del Nobel de la Paz

Oslo

El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, en la que se entregará el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado, que está viajando a Noruega, pero no estará presente en la gala.

"Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador", comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción 'Alma Llanera', convertido en un segundo himno venezolano.

Danny Ocean, quien se hizo famoso con su 'Me rehúso', que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio, es uno de los artistas escogidos para la gala, en la que también actuará la pianista Gabriela Montero, que interpretará 'Mi querencia', de Simón Díaz.

"Tanto María como Danny Ocean han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura", detalla en un comunicado la representación del artista.

La elección de Machado como galardonada destaca su labor por promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica del régimen de Nicolás Maduro a la democracia, agrega.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La gala comenzó con la notable ausencia de la premiada, quien aseguró en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

En la gala están varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.