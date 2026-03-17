Identifican a las tres víctimas mortales del fatal choque en Tocoa

Tras el fatal accidente de tránsito registrado ayer lunes en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Salamá, Tocoa, Colón, las autoridades confirmaron la identidad de las tres víctimas mortales de este suceso.
Según informes preliminares, el autobús habría sufrido desperfectos mecánicos, lo que provocó que la unidad volcara e impactara violentamente contra el pick-up. Debido a la magnitud del impacto, el conductor del autobús quedó atrapado entre el amasijo de hierro; sin embargo, fue rescatado con vida por los cuerpos de socorro tras intensas labores.
Las víctimas fatales han sido identificadas como José Oliva: Gerente administrativo de la Cooperativa FAMA en Bonito Oriental; Lohany Zelaya, conductora del pick-up y residente de la colonia Vista Hermosa, Tocoa; Jeancarlos Chinchilla, un menor de apenas 14 años de edad.
Tras el accidente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de ley. Por su parte, los heridos fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales cercanos.
Actualmente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantienen abiertas las investigaciones, ya que aún no se han determinado las causas exactas que originaron la fatal colisión. No obstante, de manera preliminar se ha especulado que el hecho pudo haberse producido por desperfectos mecánicos en el autobús.