Identifican a las tres víctimas mortales del fatal choque en Tocoa

Colón

Tras el fatal accidente de tránsito registrado ayer lunes en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Salamá, Tocoa, Colón, las autoridades confirmaron la identidad de las tres víctimas mortales de este suceso.

Según informes preliminares, el autobús habría sufrido desperfectos mecánicos, lo que provocó que la unidad volcara e impactara violentamente contra el pick-up. Debido a la magnitud del impacto, el conductor del autobús quedó atrapado entre el amasijo de hierro; sin embargo, fue rescatado con vida por los cuerpos de socorro tras intensas labores.