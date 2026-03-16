Matan a hombre mientras trabajaba en construcción de pozo en Guaimaca

Guaimaca, Francicisco Morazán

La víctima fue identificada como Bairon Roney Barahona Irías, de 46 años, originario de Juticalpa, Olancho .

Un hombre fue asesinado la tarde de este lunes en la colonia Las Lomas, en el municipio de Guaimaca , departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando Barahona Irías realizaba labores de construcción de un pozo séptico en el sector de Las Lomas. En ese momento fue atacado por desconocidos que le dispararon en varias ocasiones.

Tras recibir múltiples impactos de bala, el hombre fue trasladado al hospital Bautista de Guaimaca, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del crimen y la identidad de los responsables.