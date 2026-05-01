Día del Trabajador: movilización y reclamos marcan el Primero de Mayo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Trabajadores en San Pedro Sula se reunieron este viernes 1 de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador. En sus consignas exigen salario justo, empleo digno, medicamentos y un sistema de salud completo. “Vivan los trabajadores, vivan los mártires de Chicago, viva la lucha”, gritaban a través de una bocina que resuena entre la multitud que a esta hora se moviliza rumbo al centro de la ciudad. El recorrido que inició a las 8:30 am en el bulevar del este desde el puente a desnivel frente a Mega Mall continúa por la primera calle hasta llegar al parque central.

Los trabajadores también exigen el cumplimiento de sus derechos laborales, un alto a los despidos catalogados como ilegales, una queja por el aumento de la canasta básica, reclaman el cese a la violencia, exigen justicia y respuestas ante los crímenes contra mujeres que han quedado en impunidad, entre otras peticiones. “Empleo, pero con dignidad”, es una de las pancartas que más se repite en la marcha. El Primero de Mayo se conmemora como una fecha para recordar la lucha histórica por los derechos laborales, entre ellos jornadas justas, condiciones seguras de trabajo y salarios dignos. También invita a reflexionar sobre los desafíos actuales, como el empleo precario y la informalidad.

En países como Honduras, esta fecha adquiere además un significado especial al rememorar hitos locales de la lucha obrera, como la histórica huelga bananera de 1954. Antes de ese año, el país no contaba con un Código del Trabajo ni con leyes que protegieran a los trabajadores, lo que derivaba en condiciones laborales precarias y tratos inhumanos. Para este año, no todos los sindicatos se concentrarán en San Pedro Sula. También se realizaron movilizaciones en ciudades como Choloma, Villanueva y El Progreso, debido a los costos y la logística que implica el traslado de personas. No obstante, San Pedro Sula sigue siendo uno de los principales puntos de concentración. Se prevé la participación de unos 30 mil trabajadores de distintas centrales obreras, quienes marchan con consignas y pancartas.