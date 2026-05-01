¿Cuánto dinero hallaron durante el operativo por el caso Koriun en Campisa?

Un operativo ejecutado la noche del jueves en la residencial Campisa, en San Pedro Sula, dejó como resultado el decomiso de aproximadamente medio millón de lempiras en efectivo, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Koriun Inversiones.
La intervención fue realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes desplegaron un amplio contingente en el sector noreste de la ciudad.
De acuerdo con información, las autoridades ejecutaron el allanamiento a una persona presuntamente vinculada al caso Koriun, sin que hasta el momento se hayan brindado detalles oficiales sobre capturas o requerimientos fiscales.
Según versiones extraoficiales, en la vivienda intervenida residía el hijo de Iván Velásquez, gerente de Koriun.
Durante la operación, agentes habrían encontrado varias maletas que contenían grandes sumas de dinero en efectivo, las cuales fueron aseguradas y contabilizadas en la escena por los equipos de investigación.
Hasta ahora, ninguna de las instituciones participantes ha emitido un pronunciamiento, que confirme el monto exacto decomisado ni los avances del proceso investigativo.
Caso Koriun Inversiones
El caso de Koriun Inversiones salió a la luz en Honduras tras una serie de denuncias que alertaban sobre un esquema irregular de captación de dinero en el municipio de Choloma.
De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público, la empresa operaba sin regulación financiera, ofreciendo a la población la posibilidad de invertir pequeñas cantidades de dinero con la promesa de obtener ganancias rápidas.
Según las indagaciones, el modelo utilizado presentaba características de un esquema piramidal o tipo Ponzi, en el que los pagos a inversionistas antiguos se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes.
Las autoridades señalaron que Koriun no logró demostrar la existencia de inversiones reales que respaldaran los rendimientos ofrecidos, lo que encendió las alarmas sobre un posible fraude masivo.
Miles de personas resultaron afectadas tras invertir sus ahorros, prestaciones laborales e incluso bienes con la expectativa de duplicar su dinero en pocos meses.
La situación ha generado protestas y bloqueos en distintas zonas, especialmente en Choloma, donde la empresa tenía mayor presencia y donde se concentró el mayor número de afectados.
Tras el estallido del escándalo, el Ministerio Público ejecutó múltiples allanamientos y aseguró bienes vinculados a la empresa, encontrando grandes cantidades de dinero en efectivo.