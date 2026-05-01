¿Cuánto dinero hallaron durante el operativo por el caso Koriun en Campisa?

SAN PEDRO SULA

Un operativo ejecutado la noche del jueves en la residencial Campisa, en San Pedro Sula, dejó como resultado el decomiso de aproximadamente medio millón de lempiras en efectivo, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Koriun Inversiones.

La intervención fue realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes desplegaron un amplio contingente en el sector noreste de la ciudad.

De acuerdo con información, las autoridades ejecutaron el allanamiento a una persona presuntamente vinculada al caso Koriun, sin que hasta el momento se hayan brindado detalles oficiales sobre capturas o requerimientos fiscales.

Según versiones extraoficiales, en la vivienda intervenida residía el hijo de Iván Velásquez, gerente de Koriun.

Durante la operación, agentes habrían encontrado varias maletas que contenían grandes sumas de dinero en efectivo, las cuales fueron aseguradas y contabilizadas en la escena por los equipos de investigación.

Hasta ahora, ninguna de las instituciones participantes ha emitido un pronunciamiento, que confirme el monto exacto decomisado ni los avances del proceso investigativo.