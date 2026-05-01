Tiroteo deja tres jóvenes muertos en la Perfecto Vásquez de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

Un tiroteo registrado la noche del jueves en la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula, dejó como saldo preliminar tres personas muertas y una más gravemente herida, según información inicial de autoridades policiales. De acuerdo con los reportes, uno de los fallecidos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos víctimas murieron posteriormente en distintos centros asistenciales, a donde fueron trasladadas de emergencia tras la balacera.

La víctima que murió en la escena fue identificada como Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo quedó en el sitio del ataque, generando alarma entre los vecinos del sector. En tanto, Jafeth Santos, de 23 años, falleció en una clínina de la ciudad, donde fue ingresado con múltiples heridas de bala. Por su parte, Rodolfo Alexander López, también de 23 años, murió en el Hospital Mario Catarino Rivas, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida. Una cuarta persona, cuyo nombre se desconoce, resultó herida durante el ataque y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico, luchando por sobrevivir.