Encuentran a hombre sin vida en un pozo en cementerio capitalino

Tegucigalpa, Honduras

El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona que acudían a sacar agua del pozo , ubicado en el cementerio Santa Anita, en la colonia 21 de Febrero.

Dentro de un pozo de agua de un cementerio fue encontrado el c uerpo sin vida de un hombre la mañana de este jueves en Tegucigalpa , capital del país.

Hasta el momento, las autoridades manejan dos hipótesis: que la víctima habría sido asesinada y posteriormente abandonada en el pozo, o que habría muerto por ahogamiento, ya que el cuerpo fue encontrado semidesnudo.

Se desconoce la forma en que este hombre perdió la vida, así como su identidad. El cuerpo fue hallado boca abajo. Vecinos del sector aseguraron que no lo reconocen como residente de la zona.

“Este no es de aquí, aquí a todos los conocemos y no lo hemos visto”, dijo un vecino que se encontraba en el lugar.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

Se espera que en las próximas horas las autoridades esclarezcan el caso y determinen si la muerte fue por ahogamiento o por otra causa.