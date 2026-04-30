Cinco hondureños escapan de Rusia tras denunciar reclutamiento forzado

Siete hondureños viajaron a Rusia tras ser contactados a través de redes sociales con promesas de empleo en áreas como agricultura, albañilería y fontanería. Sin embargo, al llegar a su destino, denunciaron que las condiciones cambiaron y fueron presionados para integrarse al Ejército ruso en medio del conflicto con Ucrania.
De acuerdo con Olvin David Banegas Palma, uno de los cinco compatriotas que lograron escapar, el grupo recibió facilidades para realizar el viaje, incluyendo el pago de pasaportes, boletos aéreos y otros gastos.
“Nos dieron facilidades de que nos pagaban los pasaportes... viajamos de Panamá a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Estambul y luego a Moscú”, relató Banegas en declaraciones al canal de televisión HCH.
Según su testimonio, la oferta inicial contemplaba labores agrícolas y de construcción, pero al llegar a Rusia la situación cambió.
Cinco de los siete ciudadanos lograron escapar hace aproximadamente tres días: Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón, quienes permanecen bajo resguardo mientras gestionan apoyo de las autoridades hondureñas.
“Ya prácticamente no veníamos como personas de agricultores... lo único que querían era que formáramos parte de las fuerzas armadas”, afirmó.
Banegas aseguró que los siete hondureños fueron retenidos, despojados de sus documentos y mantenidos bajo vigilancia en un edificio, con acceso limitado a alimentos.
“Nos quitaron los pasaportes... estábamos bajo vigilancia frecuente con cámaras”, agregó.
“Estamos acá pidiendo ayuda al Estado de Honduras, a Cancillería y a las autoridades competentes”, expresó Banegas.
Ofertas laborales
Los otros dos hondureños, identificados como José Sánchez y Óscar Armando Arjijo, no lograron huir debido a su edad y continúan retenidos, según el testimonio.
El contacto inicial, indicó Banegas, se realizó mediante WhatsApp por personas que se identificaban como parte de una supuesta agencia de empleo internacional. Entre los nombres mencionados figuran “Kraken”, “Mustafa”, “Alexandra” y una mujer identificada como María.
El hondureño también advirtió que este tipo de engaños podría estar afectando a ciudadanos de otros países latinoamericanos.
“Están utilizando bastante el tema de los latinos... son personas donde solo van a perecer bastantes hermanos de otros países”, señaló.
Las víctimas hicieron un llamado a la población a no confiar en ofertas laborales difundidas en redes sociales sin verificación, especialmente aquellas que ofrecen cubrir todos los gastos de viaje.