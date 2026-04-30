Cinco hondureños escapan de Rusia tras denunciar reclutamiento forzado

Tegucigalpa, Honduras

Siete hondureños viajaron a Rusia tras ser contactados a través de redes sociales con promesas de empleo en áreas como agricultura, albañilería y fontanería. Sin embargo, al llegar a su destino, denunciaron que las condiciones cambiaron y fueron presionados para integrarse al Ejército ruso en medio del conflicto con Ucrania.

De acuerdo con Olvin David Banegas Palma, uno de los cinco compatriotas que lograron escapar, el grupo recibió facilidades para realizar el viaje, incluyendo el pago de pasaportes, boletos aéreos y otros gastos.

“Nos dieron facilidades de que nos pagaban los pasaportes... viajamos de Panamá a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Estambul y luego a Moscú”, relató Banegas en declaraciones al canal de televisión HCH.

Según su testimonio, la oferta inicial contemplaba labores agrícolas y de construcción, pero al llegar a Rusia la situación cambió.

Cinco de los siete ciudadanos lograron escapar hace aproximadamente tres días: Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón, quienes permanecen bajo resguardo mientras gestionan apoyo de las autoridades hondureñas.

“Ya prácticamente no veníamos como personas de agricultores... lo único que querían era que formáramos parte de las fuerzas armadas”, afirmó.

Banegas aseguró que los siete hondureños fueron retenidos, despojados de sus documentos y mantenidos bajo vigilancia en un edificio, con acceso limitado a alimentos.

“Nos quitaron los pasaportes... estábamos bajo vigilancia frecuente con cámaras”, agregó.

“Estamos acá pidiendo ayuda al Estado de Honduras, a Cancillería y a las autoridades competentes”, expresó Banegas.