Deja a Guardiola y pide ir al Barcelona: quieren cerrar su fichaje en el mercado

Crack no seguirá en el Manchester City y pide su fichaje al Barcelona: el plan para meterlo en el equipo de Hansi Flick la siguiente temporada.
El conjunto azulgrana ha sido uno de los protagonistas en el fútbol de Europa. Con su plantilla joven pretende seguir peleando por títulos.
Sin embargo, tras haber fracasado otra vez en la Champions League, el equipo de Hansi Flick buscará reforzarse de cara a la siguiente temporada.
De hecho, ya hay varios nombres sobre la mesa, pero Flick tendrá que definir cuales son las áreas que quiere reforzar para la campaña 2026-2027.
Hansi Flick podría tener a un crack en la siguiente temporada y llegaría como agente libre. El jugador ha confirmado su salida del Manchester City.
Bernardo Silva confirmó hace unos días que dejará al City de Guardiola al final de la temporada y no es un secreto el deseo que tiene sobre jugar en el Barcelona.
"En unos meses será el momento de despedirme de la ciudad donde no solo ganamos tantos títulos como club de fútbol, sino también donde comencé mi matrimonio y formé mi familia", expuso el jugador en sus redes sociales.
"Al club, a Pep, al cuerpo técnico y a todos mis compañeros de equipo durante estos 9 años, gracias por todos los recuerdos y por permitirme ser parte de este camino durante tanto tiempo. El ambiente que creamos cada día en el campo de entrenamiento me hizo sentir como en casa y parte de una gran familia", expresó el talentoso jugador.
Tras confirmarse su salida, se informó que el jugador esperará por el Barcelona, pese a las ofertas que tiene en Italia y Arabia Saudita.
Silva sigue esperando que desde la entidad azulgrana abra las puertas y encuentre un hueco libre en su plantilla.
Jorge Mendes, agente del portugués, es pieza clave en busca de cerrar el fichaje, que no es un problema por el lado económico, sino en cuánto al sistema de juego que quiera implementar Flick en la próxima campaña.
Mendes intenta presionar a Deco y compañía, aprovechando su buena relación, todo con el fin de cerrar el fichaje de Silva en la siguiente temporada.
De acuerdo con medios de Portugal, el jugador estaría confiado en llegar al Barcelona y también ha hecho una prórroga en su espera por los azulgranas.
Su agente considera que todavía tiene el nivel y además planea mostrar que aún puede competir en la máxima categoría y darle un toque de experiencia al Barcelona.
De concretarse su llegada, el Barcelona tendría un recambio de primer nivel, una de las piezas que ha sido clave en el esquema de Guardiola en los últimos años.