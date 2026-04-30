Lamine Yamal se olvida de Nicki Nicole: Ella es su nueva pareja

Lamine Yamal, la joya del Barcelona, aprovecha su proceso de recuperación para bajar el ritmo fuera del campo.
Lamine Yamal y Nicki Nicole sorprendieron al mundo cuando confirmaron en agosto de 2025 que compartían una relación sentimental. Sin embargo, después de solo meses, decidieron ponerle fin a su romance. Circularon rumores sobre posibles terceras personas, pero ambos desmintieron las especulaciones.
Entre las relaciones más comentadas que ha tenido Lamine también estuvo anteriormente la de Alex Padilla, quien incluso compartió momentos con el futbolista durante la Eurocopa que ganó la selección española en 2024.
Tras estas rupturas, el nombre del crack azulgrana vuelve a ser vinculado con otra mujer y esta vez con una influencer sevillana. La posible conexión entre ambos comenzó a despertar sospechas en las redes sociales debido a pequeños gestos, como seguirse mutuamente o interactuar con publicaciones.
Tras la victoria ante Getafe (0-2), donde Lamine se perdió el partido por una lesión que lo mantiene apartado por lo que resta de la temporada, el técnico Hansi Flick concedió dos días de descanso a la plantilla y el '10' aprovechó para salir con la que sería su nueva conquista, mientras se recupera de sus molestias físicas.
De acuerdo con el periodista Javi Hoyos, el extremo de 18 años estaría viéndose en secreto con Inés García. En uno de esos días de relax que ofreció Flick, Lamine salió con la creadora de contenido y unos amigos.
Inés publicó una historia en su Instagram que despertó sospechas y análisis, ya que empezaron a insinuar que estaba con Lamine. Luego, Javi Hoyos afirmó que ambos estuvieron en Sitges, en el mítico restaurante de La Cúpula del Garraf, lo que evidencia todo.
"He descubierto que fueron Lamine e Inés a La Cúpula del Garraf, y ella no fue sola", aseguró el comunicador sobre la cita entre ambos.
La relación encajaría con los detalles sospechosos que han dejado ambos en redes sociales, donde se siguen mutuamente y se dan likes. También con el comentario que hicieron amigos del jugador en un streaming de la Kings League, pues entre broma y broma alguien se refirió a "Inés".
Sería la primera relación 'oficial' de Lamine tras la mediática ruptura con Nicki Nicole a finales del año pasado.
Con más de 80 mil seguidores en Instagram, Inés García es una influencer sevillana que habría conquistado el corazón del extremo blaugrana.
Suele compartir imágenes de sus viajes por compromisos de trabajo y atuendos que le generan ingresos.
Según su perfil oficial, forma parte de la agencia de representación de influencers 'InManagement'.
Es conocida principalmente por su contenido en TikTok, donde acumula más de 160 mil seguidores y millones de 'likes' en sus publicaciones.
Cuenta con una comunidad sólida y les comparte contenido enfocado en su estilo de vida y moda.
Y los usuarios no han tardado en reaccionar sobre la posible y nueva conquista del jugador.