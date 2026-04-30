Todo lo que deben saber los latinos en USA sobre el Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 promete transformar el panorama del fútbol internacional con un formato inédito: tres países Estados Unidos, México y Canadá compartirán la sede del torneo.
Para los latinos que viven en territorio estadounidense, no será solo una competencia deportiva de primer nivel, sino también un momento especial para reafirmar sus raíces y vivir de cerca una fiesta que conecta identidad, pasión y comunidad.
La competición tendrá lugar a mediados de 2026 y estrenará un sistema con 48 equipos participantes. Este cambio traerá consigo un calendario más amplio, encuentros adicionales y mayores posibilidades de ver a varias selecciones latinoamericanas compitiendo en el escenario mundial.
La competencia se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, y reunirá a varias selecciones del continente americano, entre ellas Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Haití y Curazao, además de los tres países anfitriones que compartirán la organización del evento.
El partido decisivo del torneo se jugará en territorio estadounidense el domingo 19 de julio de 2026, con el MetLife Stadium ubicado en el área de Nueva York, como escenario principal. Se estima que los boletos para este encuentro tendrán precios que irán aproximadamente desde los 2,000 hasta más de 6,000 dólares.
En cuanto a las sedes de algunas selecciones destacadas, Argentina disputaría sus compromisos en ciudades como Kansas City y Dallas, mientras que Brasil tendría presencia en plazas como Nueva York, Filadelfia y Miami.
Para asistir a los encuentros en territorio estadounidense será necesario contar con la visa correspondiente. En relación con la seguridad migratoria, Alex Lasry, representante del comité organizador de Nueva York–Nueva Jersey, aseguró que las autoridades de ICE no tendrán participación directa durante el desarrollo del torneo.
Le dijo a Front Office Sports: "El grupo de trabajo de la Casa Blanca nos ha asegurado que la presencia del DHS no será diferente a la que ha tenido durante los últimos 30 años en cualquier evento deportivo".
En el caso de México, los encuentros se llevarán a cabo en tres ciudades clave: la capital del país, Monterrey y Guadalajara. La apertura del torneo está prevista en la Ciudad de México el 11 de junio, con un partido inaugural en el que participará la selección mexicana frente a Sudáfrica. Para viajar, conviene verificar con anticipación si necesitas visa, ya que ciudadanos de algunos países de América como Argentina, Panamá o Colombia, pueden ingresar sin este requisito.
Por su parte, Canadá será sede de varios encuentros en ciudades como Vancouver y Toronto. En esta última, el BMO Field está siendo acondicionado con estructuras temporales para ampliar su capacidad. En ese escenario se espera la participación de equipos latinoamericanos, entre ellos Panamá, que tendría programados duelos frente a Ghana el 17 de junio y contra Croacia el 23 de junio.
La presencia latina tendrá un papel destacado tanto en las gradas como en los alrededores de las sedes. Además de los partidos, se espera una amplia agenda de actividades, con espacios para aficionados y celebraciones culturales donde se combinarán ritmos, sabores y costumbres de distintos países.