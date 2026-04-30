Todo lo que deben saber los latinos en USA sobre el Mundial 2026

En el caso de México, los encuentros se llevarán a cabo en tres ciudades clave: la capital del país, Monterrey y Guadalajara. La apertura del torneo está prevista en la Ciudad de México el 11 de junio, con un partido inaugural en el que participará la selección mexicana frente a Sudáfrica. Para viajar, conviene verificar con anticipación si necesitas visa, ya que ciudadanos de algunos países de América como Argentina, Panamá o Colombia, pueden ingresar sin este requisito.