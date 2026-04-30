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Trump confirma su postura final sobre Irán y el Mundial 2026: "Tendremos que preocuparnos"

Donald Trump confirma lo que habló con Gianni Infantino, presidente de FIFA, sobre la participación de Irán.

Trump confirma su postura final sobre Irán y el Mundial 2026: Tendremos que preocuparnos
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se pronunció sobre la participación de Irán en el Mundial 2026 y los partidos que jugará en territorio norteamericano. ¿Aceptará?
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Donald Trump aseguró este jueves que su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo que podía decidir lo que quisiera sobre permitir o no la entrada al país de la Selección de Irán para jugar el Mundial que se disputará a partir del próximo 11 de junio en suelo estadounidense, México y Canadá.
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"Gianni (Infantino) es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: 'Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)'", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.
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El republicano respondió de este modo al ser informado de que, pocas horas antes, Infantino había confirmado que, pese a la guerra iniciada por EE.UU. contra la república islámica en febrero, Irán tomará parte en la Copa del Mundo.
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Trump dijo que está "OK" que Irán juegue sus partidos del Mundial de fútbol en Estados Unidos, luego de que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que la selección iraní lo hará pese a la guerra en Oriente Medio.
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"Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien", aseguró al enterarse del anuncio realizado este jueves en el 76 Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad canadiense de Vancouver.
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"Probablemente tengan un buen equipo. ¿Lo tienen? ¿Saben si lo tienen? Yo no tengo ni idea. De hecho, resultaría difícil de creer", bromeó a continuación Trump.
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Al ser preguntado sobre que pasaría si la selección iraní acaba ganando el torneo, Trump replicó: "Bueno, si ganan tendremos que preocuparnos de eso".
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Pese al anuncio de Infantino, la federación de Irán no estuvo presente en el congreso de la FIFA.
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Se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj (foto), pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por "el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración" del aeropuerto de Toronto.
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Irán alcanzó la clasificación al Mundial 2026 tras liderar el grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
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En la Copa del Mundo, Irán está encuadrada en el Grupo G con tres partidos, previstos en Los Ángeles (frente a Nueva Zelanda y Bélgica) y en Seattle (ante Egipto).
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Sin embargo, su participación en el torneo se complicó por la escalada bélica iniciada el pasado mes de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.
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A principios de marzo, Mehdi Taj aseguró desconocer si su selección podría disputar los partidos del Mundial tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre su país.
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El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, llegó a asegurar que el combinado persa no participaría en el Mundial 2026 e Infantino ha querido tranquilizar los ánimos asegurando que el equipo disputará sus partidos de fase de grupos en EE.UU., tal y como estaba previsto.
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Recientemente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada al país de la selección iraní, pero apuntó que no se permitirá el acceso de personal técnico de la federación de la república islámica que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.
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Las autoridades del fútbol se reunían en la ciudad canadiense en un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience el Mundial que albergan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.
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Los desafíos logísticos de la mayor Copa del Mundo de la historia y la cuestión aún sin resolver de la sanción internacional a Rusia eran temas destacados de la agenda entre los aproximadamente 1.600 delegados de más de 200 asociaciones miembro.
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"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dijo Infantino. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".
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Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos desde Estados Unidos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.
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En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza de Irán en el Mundial, pero desde el país europeo no vieron con buenos ojos la propuesta.
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