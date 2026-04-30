Tomás Zambrano responde a Gustavo Petro: "Listo para perder las próximas elecciones"

Tegucigalpa, Honduras

Zambrano, a través de su cuenta de X, cuestionó los señalamientos de Gustavo Petro y los calificó como intentos de desacreditar a quienes sostienen posturas distintas en América Latina.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , reaccionó a las recientes declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien aseveró que narcotraficantes controlan gobierno en el país.

"Listo para perder las próximas elecciones ​​​​​​Gustavo Petro, cuando la izquierda está derrotada en todo el continente, recurre a lo único que le queda: la mentira. Hoy la vemos apelar a métodos infames como la manipulación tecnológica, fabricando audios y difundiendo falsedades para intentar desacreditar a quienes piensan distinto", escribió Zambrano.

Agregó que: "Lo más preocupante es ver cómo incluso presidentes de países amigos se prestan a ese juego, amplificando estas patrañas desde sus propias plataformas", puntualizó.

El congresista señaló que este tipo de declaraciones contribuyen a generar percepciones negativas sobre Honduras en el contexto internacional y cuestionó la base de los señalamientos realizados.

"Estamos siendo testigos de los estertores del llamado Socialismo del Siglo XXI. América Latina avanza hacia la libertad, mientras la izquierda, en lugar de asumir su derrota con dignidad, reacciona con desesperación y bajeza, evidenciando ante el mundo su verdadera naturaleza", finalizó.

La reacción de Zambrano se da luego que Gustavo Petro dejara un mensaje a una publicación de un medio hondureño: “así los narcotraficantes controlan los gobiernos. caso hondureño”, lo que generó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional.