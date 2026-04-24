Tomás Zambrano es galardonado en Estados Unidos por defensa de la democracia

Nueva York, Estados Unidos

De acuerdo con los organizadores del evento, este reconocimiento destaca su liderazgo político y su papel en la defensa de la democracia y el fortalecimiento institucional en Honduras, convirtiéndose además en el primer hondureño en más de un siglo en recibir esta distinción internacional.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , fue galardonado en la ciudad de Nueva York con el Premio Richard M. Nixon “Freedom Over Socialism” (Libertad sobre el socialismo), en el marco de la gala “Celebrating America”, como parte de la conmemoración “America 250”, realizada en Manhattan.

Durante su participación en la ceremonia, Zambrano Molina afirmó que el premio no lo recibe a título personal, sino en representación del pueblo hondureño y de quienes —según expresó— han defendido la democracia en el país en distintos momentos de su historia.

El titular del Poder Legislativo también señaló que el reconocimiento responde a la “valentía” demostrada en la defensa de sus ideales políticos frente a proyectos que, a su criterio, representaban una amenaza al sistema democrático.

La gala reunió a figuras políticas, empresariales y del pensamiento conservador estadounidense, consolidándose como un espacio de reconocimiento a líderes internacionales con influencia en el debate político actual.

En la misma ceremonia también fueron galardonadas personalidades como el congresista Andy Ogles, la concejal de Nueva York Vickie Paladino, la comunicadora Emily Austin, así como Kate y Benny Johnson. Asimismo, fueron reconocidos el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, Joe Imperatrice y Nick Shirley.

El presidente del Congreso Nacional asistió acompañado de su esposa, Yohana Lagos de Zambrano, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Cano, y un grupo de diputados hondureños que formaron parte de la delegación oficial.