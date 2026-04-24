Arbeloa explota contra arbitraje y deja fuerte dardo tras empate del Real Madrid ante Betis

Sevilla, España.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha arremetido este viernes contra el arbitraje del partido que su equipo ha empatado ante el Betis en el descuento (1-1) y manifestado, tras el gol de Héctor Bellerín, que "hay que entender el fútbol y los que deciden, no saben". El técnico merengue señaló dos jugadas concretas: un posible penal por mano del defensa bético Ricardo Rodríguez a un disparo de Brahim Díaz en la primera parte, y una posible falta de Antony a Ferland Mendy en la jugada que terminó con el gol de Bellerín en el último minuto del partido y que le terminó costando dos puntos al Real Madrid.

Arbeloa clamó contra el arbitraje de César Soto Grado tras el empate de su equipo en el Estadio de La Cartuja frente al Betis. En el VAR estaba Pablo González. Falta sobre Mendy en el 1-1: "Para mí, falta muy clara. No hace falta mucho para situaciones así en las que estás usando el cuerpo; con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo. Para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa en la que creo que tenemos un problema: mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces. Es un resultado que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También hubo un penalti muy claro en la primera parte con el que podíamos haber cerrado el partido".

💥 ¿La falta a Mendy? "PARA MÍ, MUY CLARA".



‼️ ARBELOA, contundente en rueda de prensa sobre el tanto del empate. pic.twitter.com/BAbTzUoJOT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026

Cómo está Kylian Mbappé, quien pidió el cambio por molestias y salió de cambio en el minuto 81: "No tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona". Goles encajados en los minutos finales: "Si tuviésemos una razón clara, lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan justos y apretados, normalmente pueden sucederse situaciones de este tipo. Está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte".