Ataque armado deja tres muertos y varios heridos en Catacamas, Olancho

Catacamas, Honduras

Un enfrentamiento armado dejó al menos tres personas muertas y varios heridos en el sector de Cayo Rojo, cercano al río Coco o Segovia, en el municipio de Catacamas, Olancho, durante la madrugada de este viernes 24 de abril.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el hecho estaría vinculado a una disputa por tierras entre miembros de una misma familia.

El director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, indicó que inicialmente se reportaban dos fallecidos; sin embargo, la cifra aumentó a tres tras las nuevas diligencias realizadas en la zona.