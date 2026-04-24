Ataque armado deja tres muertos y varios heridos en Catacamas, Olancho

Un enfrentamiento armado dejó al menos tres personas muertas y varios heridos en el sector de Cayo Rojo, cercano al río Coco o Segovia, en el municipio de Catacamas, Olancho, durante la madrugada de este viernes 24 de abril.
Según información preliminar de la Policía Nacional, el hecho estaría vinculado a una disputa por tierras entre miembros de una misma familia.
El director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, indicó que inicialmente se reportaban dos fallecidos; sin embargo, la cifra aumentó a tres tras las nuevas diligencias realizadas en la zona.
De acuerdo con el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, entre los tres fallecidos habrían sido identificados un hombre y una mujer; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas.
Las primeras hipótesis que manejan las autoridades señalan que el violento enfrentamiento podría haberse originado por una disputa relacionada con la tenencia de tierras.
Las autoridades permanecen en la zona de los hechos realizando las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, determinar las causas del enfrentamiento e identificar a los posibles responsables.