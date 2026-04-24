Hallan cadáver en puente del bulevar Kuwait y le dejan rótulo

Tegucigalpa, Honduras

El cadáver de un hombre fue hallado este viernes debajo del puente del bulevar Kuwait, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Junto al cuerpo, las autoridades encontraron un rótulo con la leyenda “por ladrón”.

La víctima no ha sido identificada. Vestía una pantaloneta de tela cuadriculada y una camiseta negra al momento del hallazgo.