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Hallan cadáver en puente del bulevar Kuwait y le dejan rótulo

La víctima no ha sido identificada. Vestía una pantaloneta de tela cuadriculada y una camiseta negra al momento del hallazgo, dijeron las autoridades

Hallan cadáver en puente del bulevar Kuwait y le dejan rótulo

Agentes policiales acordonaron la escena del hallazgo del cadáver.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

El cadáver de un hombre fue hallado este viernes debajo del puente del bulevar Kuwait, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Junto al cuerpo, las autoridades encontraron un rótulo con la leyenda “por ladrón”.

La víctima no ha sido identificada. Vestía una pantaloneta de tela cuadriculada y una camiseta negra al momento del hallazgo.

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Hasta el momento, se desconocen detalles sobre su edad y circunstancias previas al hecho violento.

Agentes policiales que acudieron al lugar para acordonar la escena indicaron que se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Las autoridades señalaron que, por ahora, no se tiene información sobre el móvil del crimen ni sobre el paradero del autor material.

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Redacción La Prensa
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