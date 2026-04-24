Exportación de café ya supera los $1,500 millones en divisas y apunta a exportación récord

San Pedro Sula

Las exportaciones de café de Honduras superaron los 1,554 millones de dólares durante la cosecha 2025-2026, consolidando al sector como uno de los principales generadores de divisas del país, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Los contratos a futuro en la Bolsa de Nueva York, el café lo ubican en un rango de 2,97 y 3,00 dólares por lobra, es decir 297 y 300 dólares el saco de 100 libras.

De acuerdo con la Subsecretaría de Caficultura, el país ha exportado hasta la fecha unos 4.68 millones de quintales, mientras que las ventas ya cerradas alcanzan los 5.7 millones de quintales.

Este sector genera cerca de un millón de empleos durante el proceso, desde la siembra, cuidado de fincas, cosecha y transformación del grano.

Según cifras del Ihcafé, al menos 120,000 familias se decican al cultivo del café en seis regiones y 15 departamentos del país.