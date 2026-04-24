Exportación de café ya supera los $1,500 millones en divisas y apunta a exportación récord

Las exportaciones de café de Honduras superaron los 1,554 millones de dólares durante la cosecha 2025-2026, consolidando al sector como uno de los principales generadores de divisas del país, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Los contratos a futuro en la Bolsa de Nueva York, el café lo ubican en un rango de 2,97 y 3,00 dólares por lobra, es decir 297 y 300 dólares el saco de 100 libras.
De acuerdo con la Subsecretaría de Caficultura, el país ha exportado hasta la fecha unos 4.68 millones de quintales, mientras que las ventas ya cerradas alcanzan los 5.7 millones de quintales.
Este sector genera cerca de un millón de empleos durante el proceso, desde la siembra, cuidado de fincas, cosecha y transformación del grano.
Según cifras del Ihcafé, al menos 120,000 familias se decican al cultivo del café en seis regiones y 15 departamentos del país.
El subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, destacó que estas cifras reflejan “un comportamiento dinámico del mercado internacional y una recuperación sostenida del sector cafetalero hondureño”, según información divulgada por la SAG.
Las proyecciones oficiales apuntan a que para septiembre de 2026 las exportaciones podrían alcanzar los 7 millones de quintales, lo que reforzaría el posicionamiento del café hondureño en los mercados internacionales.
Como parte de la estrategia para fortalecer el sector, el Gobierno reactivó el Consejo Nacional del Café (Conacafé), tras cinco años de inactividad. Esta instancia busca articular políticas públicas y acciones conjuntas entre el sector público y privado.
El consejo ya celebró su primera sesión, en la que se discutieron iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la caficultura.
El café es un pilar clave para la economía nacional, especialmente en generación de empleo, desarrollo rural y captación de divisas.