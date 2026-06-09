Messi regresa, anota y hace historia con Argentina de cara al Mundial 2026

Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a demostrar que la edad es solo un número. Luego de superar una molestia muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas, el astro argentino regresó este martes con la Selección de Argentina y lo hizo de la mejor manera posible: marcando un gol y estableciendo un nuevo récord histórico con la camiseta albiceleste. El capitán argentino fue una de las grandes atracciones en el amistoso frente a Islandia, el último compromiso de preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del inicio del Mundial 2026. Aunque comenzó el encuentro en el banquillo de suplentes, la presencia de Messi era esperada por miles de aficionados que llenaron el estadio para verlo nuevamente en acción.

La "Pulga" ingresó al terreno de juego al minuto 67 y apenas cuatro minutos después dejó su huella en el marcador. Al 71', Argentina dispuso de un lanzamiento penal y Messi no desaprovechó la oportunidad. Con la tranquilidad que lo caracteriza, engañó completamente al guardameta islandés y envió el balón al fondo de la red para desatar la celebración de los aficionados presentes.

RÉCORD DE MESSI

Ese tanto no solo sirvió para ampliar la ventaja de la Albiceleste, sino que también le permitió alcanzar un nuevo registro histórico. Con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol con la Selección Argentina, superando la marca que pertenecía al legendario Ángel Labruna, quien había anotado con 38 años, 9 meses y 8 días. Argentina terminó imponiéndose con autoridad por 3-0 gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, dejando muy buenas sensaciones de cara a la defensa del título mundial obtenido en Qatar 2022.

LUCHA CON CRISTIANO RONALDO

Además del récord conseguido con la Selección Argentina, Lionel Messi también sigue escalando posiciones en otra de las estadísticas más prestigiosas de la historia del fútbol. Con el gol anotado ante Islandia, el capitán albiceleste alcanzó los 911 goles oficiales como futbolista profesional, una cifra que lo mantiene entre los máximos artilleros de todos los tiempos. La anotación le permitió recortar distancias en la histórica batalla goleadora que sostiene desde hace más de una década con el portugués Cristiano Ronaldo. El astro luso continúa liderando la clasificación con 973 goles oficiales, aunque Messi sigue acercándose y demostrando que aún tiene mucho que aportar pese a estar cerca de cumplir 39 años. La diferencia entre ambos se redujo a 62 anotaciones, una distancia importante, pero que mantiene viva una de las rivalidades más fascinantes que ha conocido el fútbol mundial. Durante años, tanto Messi como Cristiano han protagonizado una lucha constante por romper récords, conquistar títulos y establecer marcas que parecían imposibles de alcanzar.

MUNDIAL 2026

Ahora, todas las miradas están puestas en el Mundial 2026, donde la Albiceleste intentará conquistar el bicampeonato. El equipo de Lionel Scaloni integra el Grupo J y tendrá como rivales a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos del torneo.