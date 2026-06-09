Taxistas de plataformas digitales y tradicionales logran acuerdo con el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional intervino de manera directa para frenar la denominada "caza" de unidades de la modalidad Taxis VIP en el territorio nacional, tras el reclamo constante de conductores y usuarios.

Las autoridades del Legislativo, encabezadas por su presidente Tomás Zambrano, establecieron una mesa de diálogo urgente que derivó en la suspensión inmediata de los decomisos por seis meses y las severas multas de 11 mil lempiras que venía aplicando el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

​La medida represiva del ente estatal había provocado una profunda indignación no solo en las organizaciones de transporte ejecutivo, sino también en miles de usuarios habituales que recurren a los Taxis VIP debido a las condiciones de seguridad, limpieza y el trato respetuoso de sus conductores, cualidades que contrastan con las denuncias recurrentes hacia el sector de taxis tradicionales.

Ante el descontento social y la paralización de labores, la Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo de la cámara legislativa formalizó un compromiso para devolver los vehículos incautados y congelar las sanciones financieras.

​El acuerdo preliminar trajo un alivio temporal para los prestadores del servicio ejecutivo, quienes mantenían bajo presión las principales arterias públicas.

​"Por el momento tranquilidad para ellos, se les había dicho que se iban a hacer la devolución de los taxis decomisado y que no se iban a cobrar más multas y eso se cumplió, el presidente, fue claro y directo no los vamos a detener, es su forma de trabajo y se les hizo la devolución de los vehículos”, reveló la diputada Cinthya Hawit, presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso Nacional.

La parlamentaria pormenorizó que el proceso de restitución de los automotores se encuentra prácticamente culminado y ratificó el cese de los cobros coactivos mientras dure la negociación política.

​“Ya fueron devueltos los taxis VIP, solo faltan 5 personas que vayan a recoger sus vehículos. Las multas por el momento están suspendidas”, acotó Hawit.

​Sin embargo, el viraje del Congreso Nacional hacia la tolerancia del transporte por plataformas digitales encendió las alarmas en el rubro del taxismo convencional.

Los dirigentes de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), la Asociación de Taxista Unidos de Honduras (Ataxuh) y la Asociación Interdepartamental de Puntos de Taxis (AITERPT) manifestaron su disgusto por considerar que la legitimación de los VIP atenta contra sus derechos preferentes y sus concesiones legales.

​La representación del Legislativo aclaró que el objetivo de estas mesas técnicas no es desplazar a los operadores históricos, sino hallar una fórmula legal que permita la coexistencia regulada de ambas modalidades de transporte urbano.