Imparables: el top 10 de los mejores tiempos en la Maratón La Prensa

San Pedro Sula, Honduras.

Hablar de Maratón La Prensa-Gatorade es referirse a tradición, sacrificio y memoria deportiva. Es recordar madrugadas llenas de expectativas, calles vibrando con aplausos y atletas cruzando la meta con el alma en cada paso. Desde su internacionalización en 1978, esta competencia se transformó en un punto de encuentro para los mejores fondistas del continente y más allá.

Entre todos esos nombres, uno resuena con fuerza especial, y se trata de Amado García de Guatemala. En 2006 firmó una actuación que aún hoy parece intocable: 1h03:53, el récord absoluto de los 21 kilómetros. No fue solo una victoria, sino que fue una declaración de grandeza. Ese día, García no corrió contra rivales, corrió contra la historia y la venció.

Presencia africana

Su dominio no terminó ahí. A lo largo de los años, su nombre aparece repetidamente (cinco veces campeón) entre los mejores tiempos, confirmando una era dorada para Guatemala en esta competencia. Pero antes y después de él, otros atletas también escribieron capítulos inolvidables en la carrera más importante de Honduras.

En los primeros años internacionales, corredores como Cayetano Cuspoca (Colombia) y Virgilio Herrera (Guatemala) marcaron el ritmo con tiempos que, para su época, eran extraordinarios. Aquellas carreras de finales de los 70 y principios de los 80 tenían un sabor distinto: menos tecnología y menos ciencia deportiva, pero la misma sed de gloria.

Con el paso del tiempo, la Maratón La Prensa se convirtió en un escenario global. La llegada de atletas africanos, como los kenianos y etíopes, elevó el nivel competitivo. Nombres como Alene Reta o Hillary Kimaiyo trajeron consigo una nueva dimensión de velocidad, técnica y resistencia. Pero más allá de los cronómetros, lo que hace especial a este evento es su carga emocional.

Un récord intocable

Cada edición cuenta una historia: desde los años en que la participación era mayoritariamente centroamericana hasta la explosión internacional que atrajo corredores de élite mundial. También están las pausas obligadas de 2009, 2020 y 2021, que hicieron valorar aún más su regreso. Hoy, al mirar atrás, no solo se ven números. Se miran generaciones enteras que crecieron admirando a estos atletas, así como también se observan familias reunidas en las calles y una ciudad que late al ritmo de cada zancada de los competidores.

En cada uno de estos tiempos hay una historia de esfuerzo extremo, disciplina y sueños cumplidos. Y aunque el reloj sigue corriendo año tras año, el 1h03:53 de Amado García permanece como ese punto casi mítico que todos persiguen, pero que nadie ha logrado alcanzar. ¿Romperán esa marca en la edición 50 de este 14 de junio?

Top 10 de mejores tiempos