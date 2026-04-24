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Asfura se reúne con empresarios mexicanos interesados en invertir en Honduras

En la reunión se abordó el potencial de Honduras como destino para empresas mexicanas interesadas en expandirse en la región centroamericana

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 09:43 -
  • Agencia EFE
Asfura se reúne con empresarios mexicanos interesados en invertir en Honduras

Reunión de Asfura con representante diplomática de México y empresarios interesados en invertir en Honduras.

Fotografía: Presidencia Honduras / Facebook
TEGUCIGALPA

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con empresarios de México interesados en invertir en el país centroamericano, informó Casa Presidencial.

En un comunicado difundido en redes sociales la sede del Ejecutivo hondureño indicó que Asfura se reunió con la embajadora de México en Tegucigalpa, Susana Peón Sánchez, y con empresarios de ese país "del sector tecnológico Isaac Chertorivski, de CAZA; y Fernando Marón Kahwagi de la empresa Cosmocolor, en un encuentro orientado a ampliar la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión entre ambos países".

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En la reunión se abordó el potencial de Honduras como destino para empresas mexicanas interesadas en expandirse en la región centroamericana, especialmente en áreas vinculadas a tecnología, innovación, servicios y generación de empleo, añade la escueta información oficial.

Señala además que el Gobierno hondureño reafirmó su visión de mantener puertas abiertas a la inversión productiva, promoviendo alianzas que impulsen desarrollo, competitividad y más oportunidades para los hondureños.

Una de las promesas de Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero de 2026, es crear muchos empleos para los hondureños.

Honduras, con una población de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, tiene una tasa de más 380,000 desempleados, mientras que más de 1,5 millones de personas son parte de la economía informal, según el Instituto Nacional de Estadistas (INE).

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Agencia EFE
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