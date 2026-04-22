Cohep presenta a Nasry Asfura informe sobre crisis energética

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry Juan Asfura, presidente de la República, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en la que el sector empresarial expuso las principales preocupaciones sobre el sistema energético y su impacto en la economía nacional. Durante el encuentro, los representantes del Cohep entregaron al mandatario un informe en el que detallan los retos que enfrenta el país en materia energética, señalando la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan mejorar la productividad. Según el sector privado, la situación energética actual representa uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la competitividad de Honduras.

En ese sentido, el Cohep subrayó la urgencia de adoptar medidas que garanticen un suministro eficiente, sostenible y accesible, especialmente para los sectores productivos. “La Junta Directiva del Cohep presentó al gobernante un informe sobre los retos energéticos del país y subrayó la urgencia de reformas que garanticen la productividad nacional”, indica el comunicado oficial. El encuentro forma parte de una agenda de diálogo entre el Gobierno y la empresa privada, orientada a buscar soluciones conjuntas a los desafíos económicos del país.

La junta directiva del #COHEP sostuvo una sesión de trabajo con el Presidente de la República Nasry Juan Asfura para avanzar en una agenda estratégica enfocada en la productividad y la creación de empleos dignos, infraestructura, salud y educación. Esta colaboración busca... pic.twitter.com/AiWC9oXDy6 — COHEP (@COHEPHonduras) April 22, 2026