Cohep presenta a Nasry Asfura informe sobre crisis energética

Nasry Juan Asfura, presidente de la República, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en la que el sector empresarial expuso las principales preocupaciones sobre el sistema energético y su impacto en la economía nacional.
Durante el encuentro, los representantes del Cohep entregaron al mandatario un informe en el que detallan los retos que enfrenta el país en materia energética, señalando la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan mejorar la productividad.
Según el sector privado, la situación energética actual representa uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la competitividad de Honduras.
En ese sentido, el Cohep subrayó la urgencia de adoptar medidas que garanticen un suministro eficiente, sostenible y accesible, especialmente para los sectores productivos.
“La Junta Directiva del Cohep presentó al gobernante un informe sobre los retos energéticos del país y subrayó la urgencia de reformas que garanticen la productividad nacional”, indica el comunicado oficial.
El encuentro forma parte de una agenda de diálogo entre el Gobierno y la empresa privada, orientada a buscar soluciones conjuntas a los desafíos económicos del país.
La junta directiva del #COHEP sostuvo una sesión de trabajo con el Presidente de la República Nasry Juan Asfura para avanzar en una agenda estratégica enfocada en la productividad y la creación de empleos dignos, infraestructura, salud y educación. Esta colaboración busca... pic.twitter.com/AiWC9oXDy6— COHEP (@COHEPHonduras) April 22, 2026
De acuerdo con el Cohep, la reunión permitió avanzar en propuestas enfocadas en fortalecer la economía formal y generar condiciones favorables para la inversión.
Asimismo, el sector empresarial destacó la importancia de impulsar políticas públicas que fomenten la creación de empleo y amplíen las oportunidades para la población.
“La Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunió en sesión de trabajo con el Presidente de la República, Nasry Asfura, con el propósito de continuar avanzando en una agenda común”, señala el documento.
El Cohep reiteró que el fortalecimiento del sector energético es clave para dinamizar la economía y garantizar un entorno propicio para el desarrollo empresarial.
La reunión también refleja la intención de mantener espacios de diálogo permanente entre el Gobierno y el sector privado para atender problemáticas estructurales. Además, busca fortalecer la economía formal a través de una comunicación directa entre el Poder Ejecutivo y el sector productivo nacional.
Con este acercamiento, ambas partes buscan consolidar una agenda conjunta que permita impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida en el país.