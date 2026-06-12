Video: Así quedó SPS tras tormenta que causó inundaciones

Una fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes provocó inundaciones, caos vehicular y múltiples emergencias en distintos sectores de San Pedro Sula, dejando calles y avenidas completamente anegadas.
En cuestión de minutos, la intensa lluvia colapsó el sistema de drenaje en varios puntos de la ciudad, dificultando la circulación de vehículos y poniendo en riesgo a conductores y peatones.
Las imágenes captadas por ciudadanos muestran cómo importantes vías de la capital industrial quedaron convertidas en auténticos ríos, mientras decenas de automovilistas quedaron atrapados en medio de las corrientes de agua.
El congestionamiento vehicular se extendió por varias horas debido a las inundaciones que afectaron barrios, colonias y bulevares de alta circulación.
Uno de los incidentes más graves se registró en el Bulevar Los Arcos donde la fuerza de la corriente socavó el terreno y provocó el hundimiento del pavimento. Como consecuencia, se formó un enorme socavón en el que cayó un vehículo conducido por Jenny Gómez, generando momentos de angustia y movilizando a los cuerpos de emergencia hacia la zona afectada.
La tormenta volvió a poner en evidencia los problemas que enfrenta San Pedro Sula durante la temporada lluviosa, especialmente en zonas donde el sistema de drenaje resulta insuficiente ante precipitaciones de gran intensidad.