Video: Así quedó SPS tras tormenta que causó inundaciones

San Pedro Sula.

Una fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes provocó inundaciones, caos vehicular y múltiples emergencias en distintos sectores de San Pedro Sula, dejando calles y avenidas completamente anegadas.

En cuestión de minutos, la intensa lluvia colapsó el sistema de drenaje en varios puntos de la ciudad, dificultando la circulación de vehículos y poniendo en riesgo a conductores y peatones.

Las imágenes captadas por ciudadanos muestran cómo importantes vías de la capital industrial quedaron convertidas en auténticos ríos, mientras decenas de automovilistas quedaron atrapados en medio de las corrientes de agua.