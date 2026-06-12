Conozca la agenda de la Feria Juniana para este fin de semana

San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos ya pueden disfrutar de las actividades programadas en el marco de la Feria Juniana durante este fin de semana.

La Maratón de La Prensa es, sin duda, uno de los eventos más importantes de la agenda y reunirá a miles de participantes provenientes de distintos departamentos de Honduras, así como visitantes internacionales.

El domingo 14 de junio , a partir de las 4:00 am, comenzará la tradicional fiesta deportiva, que este año celebra su 50 aniversario. El punto de encuentro será el parqueo del Comisariato Los Andes.

Por su parte, la Municipalidad de San Pedro Sula tiene programada para el sábado una caminata canina. Los sampedranos podrán asistir junto a sus mascotas al sendero Bella Vista, donde la actividad se iniciará a las 8:00 am.

Ese mismo día también se realizarán carnavalitos en la colonia Satélite y en el sector Asentamientos Humanos de Rivera Hernández, donde grupos musicales en vivo amenizarán la jornada para los habitantes de ambas zonas.

Desde hoy viernes los sampedranos ya pueden disfrutar de los juegos mecánicos que comenzarán a funcionar, desde las cinco de la tarde, en un predio del segundo anillo y la 27 calle.

Además la plaza juniana abrió sus puertas desde ayer jueves 11 de junio, coincidiendo con el Día del estudiante y el inicio del mundial 2026. Todos los días podrán disfrutar de los grupos musicales, gastronomía y sobre todo seguridad.

Los organizadores le denominan el punto de encuentro más grande de la feria y los que acudan deben ir preparados para vivir una experiencia con música, sabor y fútbol en un ambiente mundialista.

El costo de la entrada a la plaza juniana, ubicada en la 105 brigada, varía de acuerdo a los grupos musicales y espectáculos que se presentan.

Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa de San Pedro Sula, explicó que la feria genera un importante movimiento económico y comercial para la ciudad.

"La municipalidad tiene una programación de actividades en todos los sectores. Igualmente, esas actividades dejarán una derrama económica importante en la ciudad", dijo Soto de Lara.

La funcionaria recordó que la Feria Juniana se celebra en honor a San Pedro Apóstol, patrón de la ciudad, y coincide con la conmemoración del 490 aniversario de la fundación de San Pedro Sula.

“Invitamos a las familias sampedranas ya quienes nos visitan a disfrutar con alegría y responsabilidad cada una de las actividades preparadas para celebrar en grande nuestra Feria Juniana 2026”, expresó Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula.

El edil destacó que la feria también representa una oportunidad para los emprendedores y contribuirá a una derrama económica de millones de lempiras.