ExpoJuniana 2026 promete diversión, conciertos y un ambiente mundialista

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) realizó este lunes el lanzamiento de la ExpoJuniana 2026, que este año espera reunir a unos 300,000 visitantes de diferentes regiones del país en Expocentro para celebrar el 490 aniversario de San Pedro Sula.
La exposición comercial, que se llevará a cabo del 19 al 28 de junio, contará con más de 500 expositores, entre empresas, pequeños comerciantes y emprendedores, que ofrecerán una amplia variedad de productos y actividades orientadas al entretenimiento familiar.
Durante el lanzamiento, autoridades de la CCIC destacaron que la edición número 34 de la ExpoJuniana estará cargada de emoción con entretemiento para todas las edades, como juegos mecánicos para los más pequeños, una amplia oferta gastronómica y música en vivo.
A su vez, indicaron que este año proyectan una derrama económica superior a los L150 millones, consolidándola como una de las vitrinas comerciales más importantes de Honduras.
Melissa Yacamán, gerente de Expocentro, explicó que la exposición comercial estará distribuida en diferentes áreas. Los salones Los Laureles y Emprendedores albergarán la oferta comercial y el tradicional bazar de emprendedores, mientras que en Los Zorzales se desarrollará una exposición china.
La agenda también contempla una variada oferta de entretenimiento. Entre las novedades destacan un estadio virtual, donde se transmitirán partidos en vivo del Mundial de Fútbol United 2026, y una masterclass especializada en el sector automotriz.
A estas actividades se suman los tradicionales juegos mecánicos, la Plaza del Sabor y la Oasis Zone, espacios que concentrarán gran parte de la oferta gastronómica y familiar durante los diez días del evento.
La programación artística incluirá conciertos diarios con grupos nacionales e invitados especiales. La inauguración oficial se realizará el 19 de junio a las 4:00 pm en el edificio Felipe Argüello y concluirá con una presentación musical del grupo Santa Fe.
Como es tradición, este año también se realizará la feria infantil, una actividad dirigida a estudiantes de escuelas públicas, organizaciones sin fines de lucro y centros educativos para niños con necesidades especiales, quienes podrán disfrutar de las atracciones que ofrece el recinto ferial.
Asimismo, los organizadores informaron que, para garantizar la seguridad, contarán con el apoyo coordinado de seguridad privada, la Policía Nacional, la Policía Municipal, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y autoridades de tránsito, tanto dentro como en los alrededores de Expocentro.