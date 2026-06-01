ExpoJuniana 2026 promete diversión, conciertos y un ambiente mundialista

San Pedro Sula, Honduras.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) realizó este lunes el lanzamiento de la ExpoJuniana 2026, que este año espera reunir a unos 300,000 visitantes de diferentes regiones del país en Expocentro para celebrar el 490 aniversario de San Pedro Sula.

La exposición comercial, que se llevará a cabo del 19 al 28 de junio, contará con más de 500 expositores, entre empresas, pequeños comerciantes y emprendedores, que ofrecerán una amplia variedad de productos y actividades orientadas al entretenimiento familiar.

Durante el lanzamiento, autoridades de la CCIC destacaron que la edición número 34 de la ExpoJuniana estará cargada de emoción con entretemiento para todas las edades, como juegos mecánicos para los más pequeños, una amplia oferta gastronómica y música en vivo.

A su vez, indicaron que este año proyectan una derrama económica superior a los L150 millones, consolidándola como una de las vitrinas comerciales más importantes de Honduras.