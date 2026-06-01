José Mario Pinto se va del Olimpia: Así se despide y sorprende su nuevo club

Tegucigalpa, Honduras.

Bombazo en el fútbol hondureño. José Mario Pinto ha puesto fin a su ciclo con el Olimpia y este lunes confirmó su salida de la institución merengue, convirtiéndose en una de las bajas más impactantes del mercado de fichajes. Después de varios años defendiendo la camiseta del Rey de Copas, el extremo hondureño deja atrás una institución donde pasó de ser una joven promesa a consolidarse como uno de los referentes del equipo. Su crecimiento futbolístico estuvo acompañado por una notable regularidad que le permitió ganarse la confianza de los diferentes entrenadores que pasaron por el banquillo albo y convertirse en una pieza importante dentro de la plantilla.

Pinto finalizó su vínculo contractual con Olimpia al término de la temporada y, tras varias semanas de conversaciones, las partes no lograron llegar a un acuerdo para una renovación. De esta manera, el atacante queda como agente libre y cierra una de las etapas más exitosas de su carrera profesional. Durante su paso por el conjunto capitalino, el futbolista conquistó múltiples títulos de Liga Nacional y también formó parte del plantel que logró levantar la Liga Concacaf, consolidándose como uno de los jugadores más ganadores de los últimos años en la institución. La noticia fue confirmada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva carta de despedida dedicada a la afición, compañeros, cuerpo técnico, directivos y empleados del club. "Hoy me despido de un lugar que se convirtió en mi segunda casa", escribió Pinto en el inicio de un mensaje cargado de sentimientos y agradecimiento. El atacante recordó los momentos vividos durante su estancia en el club y destacó el crecimiento personal y profesional que experimentó defendiendo los colores del Olimpia. Asimismo, aseguró que se marcha con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor de sí dentro y fuera de la cancha. NUEVO DESTINO Mientras tanto, todo apunta a que el futuro del futbolista estará fuera de las fronteras hondureñas. Aunque aún no existe un anuncio oficial, diversas informaciones indican que José Mario Pinto estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Sport Cartaginés de Costa Rica. El conjunto brumoso busca reforzar su plantilla para la próxima temporada y considera que el hondureño reúne las características ideales para potenciar su zona ofensiva. Su experiencia, desequilibrio por las bandas y liderazgo son aspectos que han despertado el interés de la institución costarricense.

La posibilidad de llegar al fútbol tico representa un paso importante en la carrera del jugador de 28 años, quien después de conquistar títulos y convertirse en figura del Olimpia considera que ha llegado el momento de asumir un nuevo desafío profesional. Si se concreta su llegada al Cartaginés, Pinto iniciará su primera experiencia como legionario, cerrando un capítulo lleno de éxitos con la camiseta merengue y abriendo una nueva etapa en busca de seguir dejando huella en el fútbol centroamericano.

La carta de despedida de José Mario Pinto

"Hoy me despido de un lugar que se convirtió en mi segunda casa. En primer lugar quiero agradecer a Dios, que me permitió vivir este sueño. No ha sido una decisión fácil, porque aquí encontré mucho más que un equipo; encontré una familia y experiencias que marcaron mi vida y mi carrera. Fueron años hermosos en los que tuvimos altos y bajos, donde crecí como futbolista y como persona. Me quedo con los momentos inolvidables en los que disfruté defender estos colores y el granito de arena que aporté a la gran historia de esta enorme institución. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de mis compañeros, junta directiva, cuerpo técnico y empleados que formaron parte del Olimpia durante mi estadía. Pero la vida del futbolista se trata de desafíos, de nuevos comienzos y nuevas ilusiones. Me voy con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí.