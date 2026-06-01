VIDEO: Volqueta desenfrenada casi se lleva camión con decena de trabajadores

Tegucigalpa, Honduras

Un video captado por una cámara de seguridad reveló los angustiosos segundos previos al mortal accidente provocado por una volqueta que presuntamente se quedó sin frenos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, tragedia que deja al menos siete personas fallecidas y diez heridas.

Las imágenes muestran cómo el vehículo pesado desciende a gran velocidad por una de las calles del sector mientras varios automotores intentan apartarse de su trayectoria.

En la grabación también se observa que la volqueta estuvo a punto de impactar un camión en el que se transportaba una decena de trabajadores, quienes lograron evitar una tragedia aún mayor por cuestión de segundos.

Tras esquivar el camión, la volqueta continuó su recorrido sin control hasta impactar contra varios vehículos, negocios y personas que se encontraban en el sector. De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente deja al menos siete personas fallecidas y varios heridos.

El Cuerpo de Bomberos informó que el conductor de la volqueta murió carbonizado dentro de la cabina luego del choque, mientras equipos de rescate y autoridades continuaban las labores de atención e identificación de las víctimas en la zona.