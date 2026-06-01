Perros rescatistas apoyan búsqueda de víctimas del fatal accidente en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.

Las labores de búsqueda y recuperación de víctimas continúan en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, donde un fatal accidente protagonizado por una volqueta que se quedó sin frenos dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y más de 11 heridas.

Como parte de las operaciones de emergencia, unidades caninas del Cuerpo de Bomberos de Honduras fueron desplegadas en la zona afectada para apoyar la localización de personas entre los escombros que dejó el fuerte impacto del vehículo pesado contra viviendas, negocios y automóviles.

Los perros de rescate trabajan junto a los equipos especializados recorriendo las áreas más afectadas, donde aún se realizan inspecciones para descartar la presencia de víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas y montones de escombros.