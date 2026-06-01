Declaran culpables a 11 policías de la Dipampco por millonario robo a filipino

Tegucigalpa, Honduras

La resolución fue emitida tras la valoración de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), durante el juicio oral y público desarrollado ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Un tribunal con jurisdicción nacional declaró culpables a 11 agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) por su participación en un millonario robo cometido contra un ciudadano de origen filipino.

De acuerdo con el fallo, los once acusados fueron declarados coautores responsables del delito de robo con violencia o intimidación agravado y continuado. Asimismo, los agentes vinculados a la Dipampco fueron encontrados culpables de allanamiento cometido por funcionario público, privación ilegal de la libertad por funcionario o empleado público, tratos crueles, inhumanos o degradantes y falsificación de documentos públicos.

Además, el imputado Nerys Desiderio Mejía Rodríguez fue declarado culpable por el delito de falso testimonio.

Los condenados son Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.

De acuerdo con el expediente a cargo de agentes de investigación de los delitos contra la administración pública de la Atic, los hechos ocurrieron en fecha 13 de noviembre de 2023, cuando los agentes de la Dipampco realizaron, sin tener orden judicial, un allanamiento de domicilio en Villanueva, Cortés, a la vivienda de dos personas originarias de Filipinas, a quienes les llevaron las pertenencias.

Uno de los afectados lo trasladaron a otro lugar donde recolectan basura, tirándolo al suelo, boca abajo e implantando armas y drogas a la víctima, posteriormente emitieron un informe de investigación y remitieron como detenido a dicho ciudadano por la comisión de los delitos de tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y uso prohibido.

Tras el fallo de culpabilidad, el tribunal fijó para el 22 de junio la audiencia de individualización de la pena, en la que se determinarán las condenas que deberá cumplir cada uno de los responsables por los delitos acreditados en juicio.