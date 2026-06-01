De ser campeón al campo: la humilde faceta de Getsel fuera de las canchas

Getsel Montes volvió a ser campeón en Costa Rica con el Herediano y tras coronarse regresó a su tierra natal. Ahí, el jugador le mostró a LA PRENSA su otra vida lejos de las canchas.
Desde la comodidad de su casa en Yoro, Montes atendió a LA PRENSA en donde habló de su actualidad y futuro. Además, hizo un recorrido para mostrar un poco sobre sus otras facetas.
Arropado por los cerros que cubren la aldea Las Pilas en Sulaco, Yoro, nació Getsel Montes, actual campeón del Herediano de Costa Rica.
Getsel es un muchacho que aprendió a correr detrás de un balón en las calles de tierra, pero también a ensuciarse las manos cultivando junto a su familia.
Desde pequeño entendió que la vida podía vivirse en dos canchas: la del fútbol y la del campo.
Hoy, con la camiseta del Club Sport Herediano de Costa Rica, es un defensor respetado, firme y seguro. Sin embargo, cada vez que el calendario le regala vacaciones, no busca playas ni ciudades turísticas.
Su destino es siempre el mismo: su pueblo natal Las Pilas. Allí, el ruido de los estadios se apaga y es reemplazado por el canto de los gallos, el murmullo del viento entre los cafetales y el crujir de la tierra bajo sus botas.
Getsel disfruta sembrar y cuidar los cultivos como quien protege un arco: con paciencia, esfuerzo y amor.
El maíz y el café son sus favoritos, pero también sueña con ver pastar su propio ganado, símbolo de prosperidad en su tierra. Allí, vestido con ropa de trabajo campesino, recibió a LA PRENSA para contar su historia de vida.
Tiene 29 años y cuando llegue el día de colgar los botines, no piensa en alejarse del trabajo duro. Al contrario, quiere dedicarse por completo a la agricultura y la ganadería, no solo para sostener a su familia, sino para generar oportunidades en su comunidad.
“Voy a disfrutar estos días de vacaciones acá con mi familia y el 15 de junio me presento a pretemporada”, nos comenta mientras tomó su machete para bajar cocos después de regresar del campo donde repara un cerco con una tuna espinosa, para proteger los sembradíos.
Lejos de las calzonetas, camisas deportivas y los tacos, estaba con ropa de campo: "Hago trabajitos en la tierra para no perder la costumbre, para no olvidarme de lo que me tocaba hacer cuando estaba más joven, allá cuando buscaba el sueño de ser futbolista", dijo a LA PRENSA.
En cuatrimoto se ahorra un buen tiempo de escalada hasta el cerro donde tiene sus tierras.
La humildad de Getsel Montes es reconocida por los vecinos de Las Pilas, al verlo lo saludan y responde con amabilidad.
Getsel Montes señala que el canto de los gallos anunciando el amanecer es uno de los detalles que ama: "Muy feliz, esta es mi tierra, aquí es donde nací, donde crecí, donde me pienso venir a vivir cuando me retire del fútbol porque me siento muy feliz aquí".
"Tenemos sembrado un poquito de café, nos dedicamos a la siembra de maíz, y tenemos por allí una que otra vaquita para el futuro para cuando ya me decida retirar, dedicarme a la agricultura, el café y el ganado también", sostuvo a LA PRENSA.
Getsel Montes renovará por tres años con el Herediano de Costa Rica donde ya cuenta con tres títulos y cerca de tres años jugando con el Team.