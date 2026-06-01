Identifican a las víctimas del mortal accidente que provocó volqueta en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos , entre los fallecidos se encuentran Evelin Jazmín Irías Hernández, Juan José Ávila Flores, Ismael Centeno Hernández, Denia Marisol Ramírez Ortiz y Josué Leonidas Herrera Baquedano.

Las autoridades y equipos de emergencia identificaron a cinco de las siete víctimas mortales que dejó el trágico accidente ocurrido en la colonia Villa Nueva, donde una volqueta presuntamente sufrió una falla mecánica y embistió varios vehículos y personas que se encontraban en la zona.

Las autoridades también confirmaron que entre las víctimas mortales figura el conductor de la volqueta involucrada en el accidente; quien fue identificado como Osmán Gutiérrez Espinal.

La tragedia ocurrió cuando el pesado vehículo perdió el control y recorrió varios metros sin poder detenerse, impactando contra automóviles, negocios y personas que se encontraban en el sector. Testigos relataron que la unidad se desplazaba a gran velocidad y aparentemente sin frenos antes de provocar la devastadora escena.

Además de los fallecidos, al menos diez personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de la capital. Según reportes preliminares, ninguno de los lesionados se encuentra en estado crítico.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar las labores de rescate, atención de víctimas y levantamiento de los cuerpos.

Mientras las familias enfrentan el dolor de la pérdida de sus seres queridos, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades en uno de los hechos viales más trágicos registrados este año en Tegucigalpa.