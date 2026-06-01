Marathón rompe el mercado: anuncia fichaje de Alberth Elis

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón ha sacudido el mercado de fichajes del fútbol hondureño al anunciar la incorporación del atacante Alberth Elis, delantero de 30 años que regresa al país después de una extensa carrera en el extranjero. La "Panterita" se convierte en uno de los refuerzos más mediáticos de la Liga Nacional y en una de las principales apuestas del conjunto verdolaga para la temporada 2026-2027 en donde también jugará la Copa Centroamericana.

El anuncio oficial se realizó en el estadio Yankel Rosenthal con la presencia del presidente Daniel Otero, quien ha dejado claro que el club no quiere conformarse con los recientes subcampeonatos. Tras perder dos finales consecutivas, la directiva decidió reforzar la plantilla con jugadores de experiencia y jerarquía, enviando un mensaje contundente a sus rivales sobre las aspiraciones de conquistar la tan anhelada décima corona. Elis llega a vestir apenas la segunda camiseta de su carrera en el fútbol hondureño. Antes de emprender su aventura internacional, defendió los colores del Olimpia, club con el que dio sus primeros pasos como profesional y desde donde saltó al extranjero gracias a sus destacadas actuaciones tanto en la Liga Nacional como con la Selección de Honduras. A lo largo de su carrera, la "Panterita" militó en importantes clubes del extranjero como el Houston Dynamo de la MLS, el Boavista de Portugal, el Girondins de Burdeos de Francia y el Stade Brestois, donde llegó a competir en una de las ligas más exigentes de Europa. Su velocidad, potencia física y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno le permitieron convertirse durante años en una de las principales figuras del fútbol hondureño.

El exseleccionado nacional llega a sudar la segunda camiseta en Liga Nacional ya que con anterioridad lo hizo con Olimpia, no obstante así, el atacante llega a Marathón para pelearle el puesto a Rubilio Castillo y Nicolás Messiniti. Sin embargo, los últimos años no han sido sencillos para el atacante. Su etapa más reciente fue con el Marítimo de la segunda división de Portugal, donde apenas disputó siete partidos oficiales y acumuló únicamente 48 minutos de juego. Ahora, con su llegada a Marathón, Elis busca relanzar una carrera que se vio afectada por lesiones y la escasa participación en sus últimos clubes. El atacante encontrará una fuerte competencia en la zona ofensiva, donde deberá pelear por un puesto con jugadores de la talla de Rubilio Castillo y Nicolás Messiniti, dos de los referentes del ataque esmeralda.