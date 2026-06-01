Keyrol Figueroa: "Cuando me vegan jugar con la camisa va a cambiar lo que la gente piensa"

Houston, Texas, Estados Unidos.

La Selección de Honduras ya está instalada en Houston, Texas, Estados Unidos, donde desarrollará su concentración para enfrentar el partido amistoso ante le escuadra de Argentina, actual campeona del mundo.

La gran novedad en la concentración fue la presencia del juvenil Keyrol Figueroa, hijo de Maynor y quien milita en a Sub-21 del Liverpool de Inglaterra y que finalmente tomó la decisión de representar a su país, Honduras.

A su llegada al hotel de concentración, Keyrol llegó acompañado de su familia y en exclusiva habló para Diario LA PRENSA, su primera entrevista, previo a vestir por primera vez la camisa de la Bicolor de manera oficial.

¿Listo para integrar la concentración de la selección mayor de Honduras? ¿Cómo te sientes?

Bien, muy alegre, es una gran oportunidad sabiendo que tengo un gran ejemplo en mi casa de lo que significa ser un jugador de Honduras, la historia que tiene.