Bombazo en Barcelona: Pide irse del equipo por lo que le hicieron

Sorpresa: Jugador del FC Barcelona ha pedido irse del club catalán de cara a la próxima campaña en una noticia que sacude al cuadro culé.
El FC Barcelona ya tiene la mirada puesta en el mercado de fichajes tras cerrar una temporada exitosa en el ámbito local. El conjunto azulgrana conquistó LaLiga con autoridad, asegurando el título varias jornadas antes del final y dejando atrás a su eterno rival, el Real Madrid. Además, levantó la Supercopa de España tras imponerse precisamente al cuadro merengue.
Bajo el mando de Hansi Flick, el Barça contó con una amplia rotación a lo largo de la campaña, aunque no todos los futbolistas lograron ganarse un lugar importante dentro de la plantilla.
El mercado de fichajes todavía no se ha abierto de forma oficial, pero el Barça ya está haciendo los primeros movimientos. Contra todo pronóstico, ya ha cerrado la primera incorporación, un Anthony Gordon que se ha convertido en culé a cambio de 70 millones de euros, procedente del Newcastle.
Uno de los grandes aciertos de Flick fue encontrar un ataque de garantías con el tridente formado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. Además, futbolistas como Marcus Rashford y Ferran Torres tuvieron protagonismo a lo largo del curso. Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte.
Ese es el caso de Roony Bardghji. El joven delantero sueco, que llegó al club como una de las promesas con mayor proyección, no consiguió hacerse un espacio en la rotación del técnico alemán y terminó teniendo una participación muy limitada durante la temporada.
Según informa el diario Sport, Bardghji estaría valorando seriamente abandonar el Barcelona debido a la falta de minutos.
La competencia en su posición es feroz, especialmente por la presencia de Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo.
La intención del atacante sería salir cedido para acumular experiencia y continuidad en otro club, con el objetivo de regresar más adelante y demostrar el potencial que lo llevó al conjunto azulgrana.
Asimismo, el citado medio señala que el Barcelona estudia una fórmula similar a la que utilizó el Real Madrid con Nico Paz. En caso de una venta, el club catalán se reservaría una opción preferencial para recuperar al futbolista en el futuro.
Aunque desde la secretaría técnica liderada por Deco consideran que el sueco tiene un gran futuro, la verdad es que casi no ha contado para Flick durante esta última temporada.
Bardghji está en un momento clave de su carrera. Ya no le basta con entrenar bien o esperar pequeñas oportunidades en partidos resueltos. Necesita competir cada semana, equivocarse, asumir responsabilidades y tener un rol estable.
De este modo, Flick considera que una salida este verano puede ser la mejor solución para todas las partes. No necesariamente como venta definitiva, porque el Barça todavía puede valorar su potencial, pero sí como una cesión que le permita jugar mucho más.
El jugador del Barcelona recibió la terrible noticia de que no jugará el Mundial 2026 con la selección de Suecia debido a su inactividad en el FC Barcelona.
La ausencia de Roony Bardghji en la lista mundialista ya provocó una fuerte polémica en Suecia. Muchos consideraban que el jugador azulgrana merecía una oportunidad después de haber debutado con la selección absoluta y formar parte de la dinámica del combinado nacional durante los últimos meses.
La decisión supone otro golpe para Bardghji en una temporada de contrastes. Su fichaje por el Barcelona le permitió debutar con la absoluta de Suecia y parecía abrirle las puertas del Mundial.