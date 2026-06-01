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Marathón sorprendió con Elis: invitados y así fue su presentación en el Yankel

Así fue la presentación de Alberth Elis en Marathón, los invitados y la llegada de la 'Panterita' al Yankel.

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Marathón sorprendió este lunes 1 de junio al anunciar su primer fichaje de la temporada tras perder la final del Clausura 2026.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
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La institución verdolaga había anunciado una conferencia para este día, y tras horas de incertidumbre, sorprendió al revelar a su primer refuerzo.
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Para sorpresa de muchos, se trató de Alberth Elis. El exjugador del Olimpia y de equipos como el Marítimo de la segunda división de Portugal, salió a la cancha del Yankel Rosenthal para presentarse ante la prensa y algunos seguidores que estuvieron en las graderías.
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El anuncio lo hicieron en el Yankel Rosenthal en la presencia del presidente Daniel Otero.
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Rolin Peña también le dio una cálida bienvenida a la 'Panterita', que se suma a las filas del cuadro verdolaga para la siguiente temporada.
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Alberth Elis arriba al cuadro verdolaga y vestirá la segunda camiseta en Liga Nacional, ya que con anterioridad lo hizo con Olimpia
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"Lo hablé con mi familia. Para mí es una gran oportunidad de regresar al fútbol hondureño, lo analicé y dije: 'tengo que ir a Marathón'", dijo Elis en conferencia de prensa tras ser presentado por Marathón.
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"He venido siguiendo al equipo, es un lindo reto para mí, de llegar y tratar de dar el máximo. Es en Marathón donde tengo que ir para luchar por ese campeonato", agregó.
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Sobre su estado, tanto Elis como Otero y parte médico del club, aseveraron que se mantiene en condiciones para regresar a la acción.
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El jugador ha estado inactivo desde hace 5 meses luego de su salida de su último club.
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Alberth Elis fue dado de baja del Marítimo de la segunda división de Portugal el pasado 2 de febrero del 2026.
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Marathón apuesta por Alberth Elis para lo que se viene en la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana.
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En su presentación oficial, llegó con el uniforme de la institución y ejecutó un lanzamiento penal.
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Marathón le rindió una gratificante bienvenida en su presentación oficial.
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La familia de Alberth Elis estuvo presente en el estadio Yankel Rosenthal donde se llevó acabo la conferencia de prensa.
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Además, el nombre de Orinson Amaya se mencionó durante la presentación de Alberth Elis con Marathón.
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Esto se dio debido que hoy se cumplen seis meses de fallecido Orinson Amaya, quien murió el 1 de diciembre del 2025 por un paro cardiaco. Y que en su momento intentó fichar a la Panterito, cumpliendo hoy la nueva directiva lo que deseó el expresidente.
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Así fue parte de la presentación de Alberth Elis con Marathón para el próximo torneo.
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Elis se convierte en el primer fichaje del Marathón luego de perder su segunda final consecutiva en la Liga Nacional.
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