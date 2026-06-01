Marathón sorprendió con Elis: invitados y así fue su presentación en el Yankel

Marathón sorprendió este lunes 1 de junio al anunciar su primer fichaje de la temporada tras perder la final del Clausura 2026.
La institución verdolaga había anunciado una conferencia para este día, y tras horas de incertidumbre, sorprendió al revelar a su primer refuerzo.
Para sorpresa de muchos, se trató de Alberth Elis. El exjugador del Olimpia y de equipos como el Marítimo de la segunda división de Portugal, salió a la cancha del Yankel Rosenthal para presentarse ante la prensa y algunos seguidores que estuvieron en las graderías.
El anuncio lo hicieron en el Yankel Rosenthal en la presencia del presidente Daniel Otero.
Rolin Peña también le dio una cálida bienvenida a la 'Panterita', que se suma a las filas del cuadro verdolaga para la siguiente temporada.
Alberth Elis arriba al cuadro verdolaga y vestirá la segunda camiseta en Liga Nacional, ya que con anterioridad lo hizo con Olimpia
"Lo hablé con mi familia. Para mí es una gran oportunidad de regresar al fútbol hondureño, lo analicé y dije: 'tengo que ir a Marathón'", dijo Elis en conferencia de prensa tras ser presentado por Marathón.
"He venido siguiendo al equipo, es un lindo reto para mí, de llegar y tratar de dar el máximo. Es en Marathón donde tengo que ir para luchar por ese campeonato", agregó.
Sobre su estado, tanto Elis como Otero y parte médico del club, aseveraron que se mantiene en condiciones para regresar a la acción.
El jugador ha estado inactivo desde hace 5 meses luego de su salida de su último club.
Alberth Elis fue dado de baja del Marítimo de la segunda división de Portugal el pasado 2 de febrero del 2026.
Marathón apuesta por Alberth Elis para lo que se viene en la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana.
En su presentación oficial, llegó con el uniforme de la institución y ejecutó un lanzamiento penal.
Marathón le rindió una gratificante bienvenida en su presentación oficial.
La familia de Alberth Elis estuvo presente en el estadio Yankel Rosenthal donde se llevó acabo la conferencia de prensa.
Además, el nombre de Orinson Amaya se mencionó durante la presentación de Alberth Elis con Marathón.
Esto se dio debido que hoy se cumplen seis meses de fallecido Orinson Amaya, quien murió el 1 de diciembre del 2025 por un paro cardiaco. Y que en su momento intentó fichar a la Panterito, cumpliendo hoy la nueva directiva lo que deseó el expresidente.
Así fue parte de la presentación de Alberth Elis con Marathón para el próximo torneo.
Elis se convierte en el primer fichaje del Marathón luego de perder su segunda final consecutiva en la Liga Nacional.