Mercado: Primer fichaje de Florentino para Real Madrid, bomba del Barcelona y una salida

BOMBAZO: Bernardo Silva no seguirá en Manchester City y se habría ofrecido al Barcelona. La insistencia del volante portugués de lucir de azulgrana provocó que Deco lo anotara en su libreta de refuerzos y que, a día de hoy, su fichaje sea factible. El club catalán entiende que puede llevárselo gratis, pero no hay nada cerrado ni definitivo aún. "El fichaje de Bernardo Silva se anunciará a final de este mes o principios del siguiente", informan en el programa El Chiringuito.