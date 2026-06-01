Mercado: Primer fichaje de Florentino para Real Madrid, bomba del Barcelona y una salida

Estos son los principales movimientos del mercado de fichajes: traspasos, renovaciones, rumores y más en Europa.
El legendario centrocampista británico, James Milner, se retira. A sus 40 años ha anunciado en sus redes sociales que deja el fútbol tras 24 años de carrera y apenas unos meses después de haberse convertido en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Premier League.
El Mónaco ha hecho oficial la salida de su entrenador Sébastien Pocognoli, el equipo ha terminado en séptima posición en la Ligue1 después de una temporada muy por debajo de lo esperado, con un balance de 16 victorias y 13 derrotas en 38 partidos, aunque ha podido clasificarse para jugar Europa. Se espera que pronto se anuncie su sustituto que todo apunta que será Filipe Luis.
El club francés Lille ha hecho oficial la contratación de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, que firma para las dos próximas temporadas.
Fenerbahce está en plena campaña electoral para elegir nuevo presidente y uno de ellos, Hakan Safi, asegura que tendría un acuerdo con Robert Lewandowski. Si él gana las elecciones, el goleador polaco se uniría al club turco, según cuenta el medio local Fanatik. Cabe recordar que el delantero se fue libre del Barcelona.
Deniz Undav, máximo goleador del Stuttgart, ha renovado su vinculación con el club alemán hasta 2029. El futbolista, que podría perfilarse como titular en la punta de ataque de la Selección de Alemania, ha tenido mucho que ver en la clasificación de Champions con su 19 goles.
Arne Slot se ha despedido ya del Liverpool. El técnico ha querido manifestar su alegría por haber pertenecido al proyecto red y dar las gracias por ello. Se va con el reconocimiento y con la reflexión de la exigencia de este club: "Cuando me paré por primera vez bajo ese letrero en el túnel de Anfield, supe lo que este club exigía. Me voy sabiendo que nunca dejamos de luchar por ello".
Rodri, mediocampista del Manchester City, habló sobre los rumores con el Real Madrid: “Es normal ver algunos rumores. Mi enfoque está en la Copa del Mundo ahora. Veremos qué pasa".
El Inter de Milán le ha dicho 'no' a David Alaba (33 años). Según informa La Gazzetta dello Sport, el austriaco se habría ofrecido al equipo italiano y este habría declinado la oferta al pedir un salario muy alto para la edad del jugador. El defensa ha disputado muy pocos minutos esta temporada y acaba contrato este verano con el Real Madrid. También fue ofrecido al AC Milan y lo rechazaron.
Andrés Iniesta, legendario exjugador del Barcelona, comenzará su carrera en los banquillos en Emiratos Árabes. Concretamente, en el Gulf United de Dubái, en el que formará parte del cuerpo técnico ayudando a la formación de jugadores jóvenes. Tendrá la oportunidad seguir ligado al fútbol, pero esta vez como entrenador como ya hizo su compañero Xavi Hernández.
Antoni Iraola ha quedado libre tras concluir su contrato después de tres exitosos años en el Bournemouth y apunta a dirigir al Liverpool en reemplazo de Slot. Ya habrían empezado los contactos.
El Villarreal ha anunciado este lunes el fichaje del entrenador español Iñigo Pérez, de 38 años, para el banquillo del Submarino para las tres próximas campañas (junio de 2029). El ex del Rayo Vallecano llega para sustituir al destituido Marcelino García Toral.
El conjunto inglés Brentford ha anunciado la renovación por un año de Josh Dasilva, Rico Henry y Mathias Jensen.
Barcelona y una salida inminente. Fabrizio Romano informa que el canterano azulgrana Ansu Fati se queda en el Mónaco de forma permanente. Habría cláusula de recompra de 11 millones de euros para el Barça. El jugador no entraba en los planes de Hansi Flick.
Mundo Deportivo reconfirmó este lunes que el Barcelona sí envió una oferta formal al Atlético de Madrid por la contratación de Julián Álvarez que asciende a los 100 millones de euros. Sin embargo, el club azulgrana todavía no ha recibido una respuestamientras que los colchonero se dedican a desmentir la información.
"Julián es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras", afirmó el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. El argentino tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y una cláusura de rescisión de 500 millones de euros.
Jan Oblak (32) ha dejado en el aire su continuidad en el Atlético de Madrid, aunque tiene contrato hasta el año 2028, el portero estaría barajando irse a una liga con menos exigencias como la de Arabia Saudí. Según informa Marca, Su salida dependerá de el y así lo ha dejado claro el club, tras más de 11 temporadas y seis trofeos Zamora el equipo espera que decida continuar.
El Como está interesado en César Palacios, una de las perlas del Real Madrid. El centrocampista ha debutado esta temporada con el equipo merengue y Cesc Fábregas ha puesto sus ojos en él, según confirma Fabrizio Romano. La operación sería parecida a la de Nico Paz y el club blanco se reservaría un porcentaje de sus derechos.
BOMBAZO: Bernardo Silva no seguirá en Manchester City y se habría ofrecido al Barcelona. La insistencia del volante portugués de lucir de azulgrana provocó que Deco lo anotara en su libreta de refuerzos y que, a día de hoy, su fichaje sea factible. El club catalán entiende que puede llevárselo gratis, pero no hay nada cerrado ni definitivo aún. "El fichaje de Bernardo Silva se anunciará a final de este mes o principios del siguiente", informan en el programa El Chiringuito.
Barcelona y Real Madrid quieren reforzar sus defensas en este mercado veraniego. Uno de los nombres que suena cada vez con más fuerza es el de Josko Gvardiol. Y el zaguero croata se deja querer. No descarta una salida pese a sentirse "feliz" en el Manchester City.
OFICIAL: Liverpool confirmó la salida de Ibrahima Konaté. El defensor francés se marcha como agente libre tras no lograr un acuerdo para renovar su contrato debido a diferencias económicas. Estuvo cinco campañas en Anfield y ahora buscará un nuevo destino.
Y el destino de Ibrahima Konaté apunta ser el Santiago Bernabéu. El periodista Alberto Pereiro desvela en 'Onda Cero' que el defensa será nuevo jugador del Real Madrid en caso de que Florentino Pérez revalide su mandato en la presidencia. El actual presidente ya tendría apalabrado su fichaje con el defensor para que llegue a coste cero después del Mundial.
Según informa The Athletic, Marc Cucurella (26) quiere salir del Chelsea tras la temporada intermitente del equipo que no ha conseguido llegar a los puestos europeos, por lo que aunque renovó el pasado verano hasta 2029, busca un nuevo proyecto. Y el Real Madrid aparece en el horizonte para intentar amarrar la contratación definitiva del carrilero zurdo. A Mourinho le gustaría contar con el español.
Asimismo, Florentino Pérez ha vuelto a alzar la voz. Enrique Riquelme, candidato a presidente del Real Madrid, afirmaba tener un acuerdo con un jugador de talla mundial como Erling Haaland. Florentino Pérez salió al paso de los rumores que vinculaban al delantero noruego con el club blanco. Según Florentino, los supuestos contactos con la representante del jugador no existen como se había insinuado.
Barcelona busca delantero para la próxima temporada con Julián Alvarez y Joao Pedro como principales candidatos a ocupar este puesto. Según el diario AS, la lista es larga y uno de los que figura es Darwin Núñez. El punta uruguayo saldrá este verano del Al Hilal de Arabia y en el Camp Nou están atento a su situación por si sus primeras opciones no se concretan.
El Parma fichará de forma permanente a Benjamin Cremaschi, según ha confirmado Fabrizio Romano. El mediapunta estaba cedido por el Inter Miami y ha disputado nueve encuentros en tierras italianas. El traspaso se cifrará en unos cuatro millones de euros.
El guardameta belga Thibaut Courtois se convierte en el inversor minoritario del club que le vio crecer. El Genk fue el equipo con el que debutó en el fútbol profesional antes de fichar por el Chelsea e irse cedido al Atlético de Madrid. Intervendrá en las decisiones estratégicas del equipo. Esta compra la ha realizado a través de su empresa NXTPLAY.