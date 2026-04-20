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Alberth Elis rompe el silencio y le contesta a "Chespirito": ¿le dará un auto?

En medio de la polémica, Elis decidió pronunciarse y aclarar su postura en torno a los comentarios que circularon en los últimos días.

Alberth Elis rompe el silencio y le contesta a Chespirito: ¿le dará un auto?
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Hace algunas semanas, las redes sociales estallaron tras las declaraciones del exfutbolista hondureño Emilio “El Chespirito” Hernández, quien aseguró públicamente que Alberth Elis no había cumplido una promesa que, según él, le hizo tiempo atrás: regalarle un vehículo.
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Emilio Hernández, exfutbolista de clubes como el Sula y el Real Maya, reveló una supuesta promesa incumplida por parte de Alberth Elis. Según relató, el atacante hondureño le ofreció un apoyo en 2017, justo cuando partía rumbo a la MLS, compromiso que hasta la fecha no se ha concretado.
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“Él me ofreció un carro y no me lo ha dado desde que se fue a Estados Unidos. Me gustaría que me ayudara con ese carrito para poder trabajar; no se lo estoy exigiendo", dijo "Chespirito" Hernández en charla con el periodista Américo Navarrete.

 Captura Américo Navarrete.
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"Más bien le pido a Dios que lo cuide y lo sane”, expresó en su momento Hernández, generando una ola de comentarios y reacciones entre aficionados.

 Captura Américo Navarrete.
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“Chespirito” Hernández también afirmó haber sido una pieza clave en el inicio de la carrera de Elis, asegurando que fue él quien intercedió para que el delantero fichara por Club Deportivo Olimpia, tras sostener conversaciones con directivos que confiaron en su criterio.

 Captura Américo Navarrete.
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Ante la repercusión mediática, las palabras del exjugador no tardaron en llegar a oídos del atacante catracho Alberth Elis.

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En una entrevista concedida al programa “Con Pineda Chacón” de Deportes TVC, Elis decidió pronunciarse para aclarar la situación.
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“Siempre que lo veo, lo ayudo, lo apoyo. Trato de aliviarlo cada vez que coincidimos, le deseo lo mejor y procuro colaborar en lo que puedo”, afirmó el futbolista, sin entrar en mayores detalles sobre la supuesta promesa.
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"A Chespirito siempre lo apoyamos y le deseamos lo mejor siempre", reiteró de forma contundente Alberth Elis.

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Alberth Elis no ocultó su pasado en el barrio Chamelecón de San Pedro Sula.
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Emilio “Chespirito” Hernández es un exfutbolista hondureño que ha sido recordado dentro del entorno del fútbol nacional, no solo por su paso como delantero en distintas etapas de su carrera, sino también por su personalidad extrovertida y su constante presencia en temas relacionados con el ámbito deportivo local tras su retiro.
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Elis, de 30 años, ahora enfocado en su recuperación física y mental, aspira a volver a brillar.
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Elis atraviesa una etapa en la que su futuro deportivo aún no está definido, mientras continúa enfocado en recuperar su mejor versión tanto física como profesional.
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Elis, de 30 años, se encuentra actualmente como agente libre tras finalizar su vínculo con el CS Marítimo, equipo de la segunda división de Portugal donde no logró consolidarse.
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