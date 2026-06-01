ICF mantiene a El Merendón como Zona de Reserva y frena recategorización

San Pedro Sula, Honduras

El Merendón seguirá siendo Zona de Reserva y no será recategorizado como Parque Nacional , según la resolución emitida por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en respuesta a la primera oposición presentada por la Coalición Ambiental de Honduras (COAH). La resolución fue confirmada por Armando Ramirez, director ejecutivo del ICF , quien explicó que esta corresponde al primer recurso de oposición presentado, aunque existen otras solicitudes similares que también serán analizadas y respondidas conforme al procedimiento establecido. Martínez indicó que la oposición fue presentada en tiempo y forma. "Con esto el proceso de recategorización se frena y la municipalidad de San Pedro Sula es la que seguirá manejando la zona de reserva de El Merendón". “Estaban en el plazo correspondiente y se le dio respuesta a la Coalición Ambiental de Honduras, una organización conformada por varios gremios que fueron los que presentaron la oposición”, expresó. Tras conocer la resolución, la Coalición Ambiental de Honduras emitió un pronunciamiento sobre el proceso de recategorización y redefinición de la Zona de Reserva de El Merendón.

La resolución que frena la recategorización

En el documento, la organización señala que, en el ejercicio de la defensa de los recursos naturales y la protección de las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (Sinaph), recibió la respuesta del Instituto de Conservación Forestal (ICF) a la oposición presentada el 25 de mayo de 2026, registrada bajo el expediente administrativo ICF-266-2026 . De acuerdo con la COAH, la Dirección Ejecutiva del ICF emitió la Resolución DE-MP-095-2026 , mediante la cual se exige mantener la categoría de Zona de Reserva y detener la propuesta de recategorización al Parque Nacional . Según el documento, el ICF ordenó conservar la categoría original del área protegida para garantizar la continuidad del régimen de protección vigente. La coalición citó textualmente uno de los apartados de la resolución: “Mantener la categoría original de zona de reserva en virtud de que dicha figura garantiza la continuidad del régimen de protección vigente, asegura la estabilidad administrativa y jurídica del área protegida y evita generar incertidumbre social respecto a su gestión y administración”. La resolución también establece que el ICF mantendrá la categoría histórica del área y realizará los ajustes y adecuaciones correspondientes al Acuerdo CF No. 092-2025 . En su pronunciamiento, el COAH indicó que permanecería vigilante del cumplimiento de lo resuelto. “Nos mantendremos atentos al cumplimiento de las modificaciones correspondientes al Acuerdo No. 092-2025, en respeto y cumplimiento al Decreto 46-90, promoviendo de manera constructiva que se garantiza el derecho a la participación ciudadana conforme a lo establecido en la Ley Forestal y su Reglamento. Nuestro propósito como sociedad civil es sumar esfuerzos para concentrarnos en lo que verdaderamente nos une: la conservación constante, el patrullaje, la vigilancia y la educación ambiental para salvaguardar El Merendón”, señala el pronunciamiento.