Crece oposición contra acuerdo que busca convertir en parque nacional a El Merendón

San Pedro Sula, Honduras

Mientras la Asociación de Patronatos del Merendón y la Organización para el Desarrollo del Noroeste preparan recursos de oposición ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para evitar que se derogue el acuerdo institucional número 092-2025, emitido en octubre de 2025 otros grupos preparan protestas para este fin de semana.

El acuerdo, que ha generado polémica entre sectores ambientalistas y comunitarios, propone redefinir los límites de la Zona de Reserva del Merendón (ZRM), ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de San Pedro Sula. Además, contempla derogar el Decreto 46-90, conocido como Ley de Protección del Merendón, y categorizar la zona como Parque Nacional.

De acuerdo con ambientalistas, este cambio permitiría ampliar calles, construir nuevas viviendas y abrir la posibilidad al desarrollo de otro tipo de infraestructura dentro de la reserva.

Diversos sectores han impulsado campañas de recolección de firmas a través de plataformas digitales. Sin embargo, representantes de patronatos de comunidades asentadas en la montaña señalaron que la defensa del Merendón debe traducirse también en acciones directas de protección ambiental.

“El Merendón no se defiende en redes sociales, sino participando activamente en la reforestación, apagando incendios cuando los hay y denunciando construcciones que implican tala masiva de árboles”, expresaron representantes comunitarios.

Para la próxima semana se esperan oposiciones formales, ya que distintas organizaciones han solicitado información sobre el procedimiento legal para presentar recursos ante el ICF, explicó Armando Ramírez Mejía, director ejecutivo de la institución.

Con el objetivo de informar a la población sobre el alcance de la iniciativa, Diana Betancour, ambientalista sampedrana, explicó que el Acuerdo Institucional 092-2025 constituye la base para la creación de un nuevo decreto ley.

Según la regulación vigente, el ICF realizó publicaciones oficiales para que las personas o sectores que se consideren afectados presenten por escrito sus argumentos, acompañados de documentación y fundamentos legales, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la última publicación, realizada el 16 de abril de 2026.

Betancour advirtió que queda menos de un mes para presentar las oposiciones correspondientes.