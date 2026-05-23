Vaguada dejará lluvias este sábado en zonas de Honduras

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó las condiciones climáticas para este sábado 23 de mayo en Honduras, destacando la presencia de una vaguada en superficie que provocará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país.
Según el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y se presentarán principalmente durante horas de la tarde en sectores del suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del territorio nacional. A pesar de estas condiciones, las temperaturas cálidas continuarán predominando en gran parte del país.
Cenaos indicó además que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies. Asimismo, se informó que la salida del sol ocurrió a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:11 de la tarde. Durante la noche, la fase lunar será de cuarto creciente.
En la región norte, Atlántida registrará temperaturas entre los 25 y 32 grados centígrados, mientras que en Cortés, específicamente en San Pedro Sula, se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 25. Colón alcanzará hasta los 35 grados y Yoro reportará temperaturas entre los 19 y 35 grados.
Una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada en el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país en horas de la tarde. Se mantendrán las temperaturas cálidas sobre el territorio nacional. @titoasfura pic.twitter.com/gS0Clgz6KT— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 23, 2026
Para la zona central y occidental del país, Comayagua tendrá máximas de 35 grados y mínimas de 22, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, se pronostican temperaturas entre los 19 y 32 grados centígrados. En La Paz y Lempira se esperan máximas de 35 grados, y en Copán y Ocotepeque los termómetros oscilarán entre los 19 y 35 grados.
En el oriente y la Mosquitia, El Paraíso registrará temperaturas entre 20 y 33 grados, Olancho alcanzará máximas de 35 y mínimas de 23, mientras que Gracias a Dios reportará temperaturas de entre 25 y 33 grados centígrados.
Por su parte, la zona sur continuará siendo una de las más calurosas del país. Choluteca alcanzará hasta los 40 grados centígrados y Valle llegará a los 39 grados, con mínimas de 26 grados en ambos departamentos.
En las zonas más frescas del territorio nacional, Intibucá presentará temperaturas entre los 15 y 26 grados centígrados. Mientras tanto, en Islas de la Bahía, específicamente en Roatán, se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 27.