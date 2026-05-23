Vaguada dejará lluvias este sábado en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó las condiciones climáticas para este sábado 23 de mayo en Honduras, destacando la presencia de una vaguada en superficie que provocará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país. Según el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y se presentarán principalmente durante horas de la tarde en sectores del suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del territorio nacional. A pesar de estas condiciones, las temperaturas cálidas continuarán predominando en gran parte del país.

Cenaos indicó además que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies. Asimismo, se informó que la salida del sol ocurrió a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:11 de la tarde. Durante la noche, la fase lunar será de cuarto creciente. En la región norte, Atlántida registrará temperaturas entre los 25 y 32 grados centígrados, mientras que en Cortés, específicamente en San Pedro Sula, se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 25. Colón alcanzará hasta los 35 grados y Yoro reportará temperaturas entre los 19 y 35 grados.

Una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada en el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país en horas de la tarde. Se mantendrán las temperaturas cálidas sobre el territorio nacional. @titoasfura pic.twitter.com/gS0Clgz6KT — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 23, 2026

Para la zona central y occidental del país, Comayagua tendrá máximas de 35 grados y mínimas de 22, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, se pronostican temperaturas entre los 19 y 32 grados centígrados. En La Paz y Lempira se esperan máximas de 35 grados, y en Copán y Ocotepeque los termómetros oscilarán entre los 19 y 35 grados.