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Vaguada dejará lluvias este sábado en zonas de Honduras

Según el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada

Vaguada dejará lluvias este sábado en zonas de Honduras

Por su parte, la zona sur continuará siendo una de las más calurosas del país.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó las condiciones climáticas para este sábado 23 de mayo en Honduras, destacando la presencia de una vaguada en superficie que provocará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y se presentarán principalmente durante horas de la tarde en sectores del suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del territorio nacional. A pesar de estas condiciones, las temperaturas cálidas continuarán predominando en gran parte del país.

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Cenaos indicó además que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies. Asimismo, se informó que la salida del sol ocurrió a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:11 de la tarde. Durante la noche, la fase lunar será de cuarto creciente.

En la región norte, Atlántida registrará temperaturas entre los 25 y 32 grados centígrados, mientras que en Cortés, específicamente en San Pedro Sula, se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 25. Colón alcanzará hasta los 35 grados y Yoro reportará temperaturas entre los 19 y 35 grados.

Para la zona central y occidental del país, Comayagua tendrá máximas de 35 grados y mínimas de 22, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, se pronostican temperaturas entre los 19 y 32 grados centígrados. En La Paz y Lempira se esperan máximas de 35 grados, y en Copán y Ocotepeque los termómetros oscilarán entre los 19 y 35 grados.

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En el oriente y la Mosquitia, El Paraíso registrará temperaturas entre 20 y 33 grados, Olancho alcanzará máximas de 35 y mínimas de 23, mientras que Gracias a Dios reportará temperaturas de entre 25 y 33 grados centígrados.

Por su parte, la zona sur continuará siendo una de las más calurosas del país. Choluteca alcanzará hasta los 40 grados centígrados y Valle llegará a los 39 grados, con mínimas de 26 grados en ambos departamentos.

En las zonas más frescas del territorio nacional, Intibucá presentará temperaturas entre los 15 y 26 grados centígrados. Mientras tanto, en Islas de la Bahía, específicamente en Roatán, se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 27.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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