Huellas de la barbarie: así quedó la casa tras enfrentamiento mortal en Corinto

Según la fuente, los agentes llegaron para hacer un "quite" de droga que había en la vivienda propiedad de Heber Noé Argueta Zavala. Serían unos 300 kilos de cocaína, los cuales después del enfrentamiento y que sometieran a los agentes, miembros de la banda sacaron en un vehículo. La información detalla que el grupo de hombres, se desplazó en cinco carros desde Guatemala para recuperar el cargamento de droga que estaría valorado en más de 60 millones de lempiras en el mercado ilegal nacional. Además recuperaron una fuerte cantidad de dinero que estaba también en la vivienda.