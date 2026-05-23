Huellas de la barbarie: así quedó la casa tras enfrentamiento mortal en Corinto

Cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de la Policía Nacional de Honduras murieron el jueves tras un enfrentamiento armado en Corinto, frontera con Guatemala, cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante, informó el ente de seguridad.
Los cuerpos fueron localizados horas después en una zona montañosa, tras haber sido “sometidos y privados de la libertad” por integrantes del grupo delictivo, sin precisar si hay otras personas fallecidas. El hecho tiene como principal hipótesis la posible búsqueda de dinero y droga dentro de la vivienda donde se ejecutó el operativo que terminó en un enfrentamiento armado.
El jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte, subcomisionado César Ruiz, informó que el caso es analizado por una mesa interinstitucional integrada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la DPI y la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL), que ya ha recabado indicios relevantes para esclarecer los hechos.
Indicó que la supuesta búsqueda de droga y dinero forma parte de las principales líneas de investigación que se analizan. “Es parte de las hipótesis que se están manejando y por esa razón se está llevando a cabo una reunión con la fiscal asignada al caso para plantear todas las hipótesis que se tienen y establecer las diligencias necesarias para verificar cada una de ellas”, manifestó el funcionario.
Asimismo, se investiga si los agentes recibieron información previa antes del operativo, luego de que se reportara que un familiar de las personas investigadas habría solicitado auxilio al percatarse de la presencia policial en la vivienda. El funcionario detalló que el caso también incluye la revisión administrativa del procedimiento, ya que existen señalamientos de que la operación no habría seguido los protocolos establecidos por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Las autoridades no descartan que durante el operativo se haya producido una confusión de identidad, luego de que ocupantes de la vivienda habrían solicitado ayuda al creer que eran atacados por una estructura del crimen organizado.
Y es que de acuerdo con un documento operacional de Dipampco, detalla que en efecto, la misión era que los cinco agente llegaran a Colón para vigilar a personas relacionadas con grupos relacionados al delito de drogas.
Así quedó el interior de la propiedad en la que ocurrió el enfrentamiento armado. Rastros de sangre son visibles en el suelo. Autoridades no han profundizado sobre los pormenores del enfrentamiento.
Fuentes policiales dijeron a LA PRENSA el motivo detrás del allanamiento a la vivienda que además de la muerte de cinco agentes policiales, dejó a tres supuestos criminales que tendrían relación con la banda de El Mencho, ligado al cartel Jalisco Nueva Generación de México, muertos.
Según la fuente, los agentes llegaron para hacer un "quite" de droga que había en la vivienda propiedad de Heber Noé Argueta Zavala. Serían unos 300 kilos de cocaína, los cuales después del enfrentamiento y que sometieran a los agentes, miembros de la banda sacaron en un vehículo. La información detalla que el grupo de hombres, se desplazó en cinco carros desde Guatemala para recuperar el cargamento de droga que estaría valorado en más de 60 millones de lempiras en el mercado ilegal nacional. Además recuperaron una fuerte cantidad de dinero que estaba también en la vivienda.