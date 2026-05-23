Capturan a hondureña con fuerte armamento en Guatemala; su hermana fue acribillada ayer

De acuerdo con el informe policial, José Carlos Azrudia habría disparado contra Rony Valdez durante la discusión. En la vivienda también se encontraban tres menores de edad: una bebé y dos niños de 8 y 12 años. Las autoridades detallaron que el menor de 12 años se escondió en el baño al escuchar la discusión y posteriormente encontró a su madre sin vida en la cocina tras escuchar las detonaciones.