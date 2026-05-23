Capturan a hondureña con fuerte armamento en Guatemala; su hermana fue acribillada ayer

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó en las últimas horas a Anghie Pahola Moreno Pineda, de 24 años y nacionalidad hondureña, durante una serie de allanamientos realizados en las zonas 9 y 10 de Huehuetenango.
Esto como parte de las investigaciones por el asesinato de dos personas ocurrido el día anterior en ese departamento. Ambos de nacionalidad hondureña.
El hondureño Rony Valdez y su esposa, Heydi Yulissa Moreno Navarro, fueron asesinados dentro de una vivienda en Huehuetenango, Guatemala, en un hecho que estaría relacionado con disputas internas dentro de una supuesta estructura criminal, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Según las investigaciones preliminares, Valdez, conocido con el alias de “Catracho”, era señalado como presunto líder de una banda vinculada al sicariato en ese departamento guatemalteco. Las autoridades guatemaltecas indicaron que el crimen ocurrió tras una discusión relacionada con desacuerdos por supuestas cuentas pendientes entre integrantes del grupo.
La Policía guatemalteca informó que, luego del doble asesinato, se ejecutaron operativos que permitieron la captura de cuatro sospechosos, todos de nacionalidad guatemalteca.
Los detenidos fueron identificados como José Carlos Azrudia Solórzano, de 28 años, alias “Chuy”; Set Castañeda Cabrera, de 26, alias “Chejo”; Wilber Escalante Velásquez, de 26, alias “Morenazo”; y Ervin Leonel Mendoza Gómez, de 28, alias “El Nene”.
De acuerdo con el informe policial, José Carlos Azrudia habría disparado contra Rony Valdez durante la discusión. En la vivienda también se encontraban tres menores de edad: una bebé y dos niños de 8 y 12 años. Las autoridades detallaron que el menor de 12 años se escondió en el baño al escuchar la discusión y posteriormente encontró a su madre sin vida en la cocina tras escuchar las detonaciones.
Según el informe oficial, la detenida es media hermana de Heidy Yulissa Moreno Navarro, una de las víctimas mortales del crimen registrado dentro de una vivienda en Huehuetenango.
La captura se ejecutó en un inmueble ubicado en la colonia Los Ángeles, zona 10 de Huehuetenango, el cual funcionaba como centro botanero bajo el nombre de “La Taberna”. De acuerdo con las autoridades, Anghie Pahola Moreno Pineda manifestó ser la encargada del negocio.
Durante la inspección del establecimiento, los agentes localizaron un fusil color verde y negro, modelo XCR-M, equipado con mira telescópica y un cargador con 24 cartuchos útiles. Además, fueron decomisados otros tres cargadores, 38 municiones adicionales y tres cartuchos de calibre no especificado.
Las autoridades detallaron que tanto el arma de fuego como la munición quedaron bajo custodia policial para continuar con las investigaciones y los respectivos análisis balísticos.
Moreno Pineda fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos violentos registrados en Huehuetenango y determinar posibles vínculos con estructuras criminales que operan en la zona.