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Alejandro Sanz en Honduras: Cuándo y dónde comprar los boletos

Alejandro Sanz regresará a Honduras el próximo 5 de noviembre con su gira “¿Y Ahora Qué?”, en un esperado concierto en Tegucigalpa

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Alejandro Sanz confirmó su regreso a Honduras como parte de su gira “¿Y Ahora Qué?”, una serie de conciertos con la que recorrerá varios países de Latinoamérica durante 2026.

 EFE/ Octavio Guzmán
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El intérprete español se presentará el próximo 5 de noviembre en el Estadio “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, en un espectáculo que promete reunir algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria artística.

 Foto: Instagram @alejandrosanz
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El anuncio fue compartido este viernes por el propio cantante en redes sociales, acompañado de un mensaje dirigido a sus seguidores de Centroamérica: “Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: la respuesta siempre fue sí, nos volvemos a ver. Feliz de que sean parte de esta, nuestra historia”.

 Foto: Instagram @bmpshow
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La visita del artista forma parte de una gira internacional que ha despertado gran expectativa entre sus admiradores, especialmente tras el éxito registrado en países como México, España y otras ciudades latinoamericanas.

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La preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Atlántida estará disponible del 26 al 28 de mayo a través de la plataforma Funcapital, donde además se ofrecerá un 10 por ciento de descuento durante esa etapa.

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De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, el concierto en Honduras es presentado por Banco Atlántida y producido por CMN y Seitrack, empresas responsables de varios espectáculos internacionales en la región.

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Además de Honduras, la gira de Alejandro Sanz llegará a Costa Rica el 7 de noviembre, a El Salvador el 19 de noviembre en el Estadio Jorge “Mágico” González y posteriormente a Guatemala el 21 de noviembre.

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La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente EP y combina clásicos de su repertorio con nuevas producciones que han marcado esta etapa de su carrera musical.

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Entre las canciones que forman parte del espectáculo destacan “Corazón Partío”, “Amiga Mía”, “Cuando Nadie Me Ve” y “Mi Soledad y Yo”, además de temas recientes como “Palmeras en el jardín”, “Bésame”, junto a Shakira, y “Hoy no me siento bien”, en colaboración con Grupo Frontera.

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La producción incluirá una propuesta visual de gran formato, músicos en vivo y nuevos arreglos para varias de sus canciones más reconocidas, en una puesta en escena diseñada para recorrer más de tres décadas de carrera artística.

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