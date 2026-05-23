Alejandro Sanz en Honduras: Cuándo y dónde comprar los boletos

Alejandro Sanz confirmó su regreso a Honduras como parte de su gira “¿Y Ahora Qué?”, una serie de conciertos con la que recorrerá varios países de Latinoamérica durante 2026.
El intérprete español se presentará el próximo 5 de noviembre en el Estadio “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, en un espectáculo que promete reunir algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria artística.
El anuncio fue compartido este viernes por el propio cantante en redes sociales, acompañado de un mensaje dirigido a sus seguidores de Centroamérica: “Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: la respuesta siempre fue sí, nos volvemos a ver. Feliz de que sean parte de esta, nuestra historia”.
La visita del artista forma parte de una gira internacional que ha despertado gran expectativa entre sus admiradores, especialmente tras el éxito registrado en países como México, España y otras ciudades latinoamericanas.
La preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Atlántida estará disponible del 26 al 28 de mayo a través de la plataforma Funcapital, donde además se ofrecerá un 10 por ciento de descuento durante esa etapa.
De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, el concierto en Honduras es presentado por Banco Atlántida y producido por CMN y Seitrack, empresas responsables de varios espectáculos internacionales en la región.
Además de Honduras, la gira de Alejandro Sanz llegará a Costa Rica el 7 de noviembre, a El Salvador el 19 de noviembre en el Estadio Jorge “Mágico” González y posteriormente a Guatemala el 21 de noviembre.
La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente EP y combina clásicos de su repertorio con nuevas producciones que han marcado esta etapa de su carrera musical.
Entre las canciones que forman parte del espectáculo destacan “Corazón Partío”, “Amiga Mía”, “Cuando Nadie Me Ve” y “Mi Soledad y Yo”, además de temas recientes como “Palmeras en el jardín”, “Bésame”, junto a Shakira, y “Hoy no me siento bien”, en colaboración con Grupo Frontera.
La producción incluirá una propuesta visual de gran formato, músicos en vivo y nuevos arreglos para varias de sus canciones más reconocidas, en una puesta en escena diseñada para recorrer más de tres décadas de carrera artística.