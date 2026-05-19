Alerta en SPS por intento de convertir El Merendón en Parque Nacional

San Pedro Sula, Honduras

“El Merendón peligra” y “Nos quedaremos sin agua” son las frases que resuenan en San Pedro Sula desde que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) hizo pública la intención de redefinir los límites y recategorizar la zona de reserva de El Merendón a Parque Nacional. Los avisos publicados por el ICF encendieron las alarmas y distintos sectores comenzaron a organizarse para expresar su rechazo a la recategorización del área protegida, considerada el pulmón de San Pedro Sula y una de sus principales zonas productoras de agua. Diversos estudios técnicos han comprobado la importancia de El Merendón no solo para la producción superficial de agua, sino también para la recarga hídrica del acuífero del Valle de Sula. En la zona de reserva existen unos 75 asentamientos y, paradójicamente, muchos de ellos no cuentan con fuentes superficiales de agua. Según datos de la empresa concesionaria Aguas de San Pedro, la población sampedrana se abastece entre un 20 % y 25 % de fuentes superficiales que nacen en El Merendón y en un 80 % de fuentes subterráneas. La recarga hídrica de esos acuíferos proviene de la Zona de Reserva de El Merendón.

San Pedro Sula supera actualmente el millón de habitantes y mantiene un crecimiento acelerado, lo que incrementa la demanda de servicios básicos, entre ellos el agua potable.

Una alarma a tiempo

Durante una presentación en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Diana Betancourt, ingeniera y ambientalista, alertó sobre el riesgo que enfrenta la montaña de El Merendón, catalogada como el pulmón de San Pedro Sula. Betancourt pidió a distintos sectores, incluyendo a la Municipalidad de San Pedro Sula, pronunciarse para evitar que El Merendón sea declarado Parque Nacional y que sea la alcaldía quién continúe como responsable del manejo de la montaña. La preocupación surge porque, según explicó la ambientalista, el Estado de Honduras, a través del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), emitió en octubre de 2025 el Acuerdo Institucional No. 092-2025, mediante el cual redefine los límites de la Zona de Reserva del Merendón (ZRM), ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de San Pedro Sula. Además, propone derogar el Decreto 46-90, conocido como Ley de Protección del Merendón, y recategorizar la zona como Parque Nacional, lo que permitiría ampliaciones de calles, construcción de viviendas y otras infraestructuras dentro del área protegida. Betancourt advirtió que el Acuerdo Institucional 092-2025 sería la base para la creación de un nuevo decreto ley. Explicó que, conforme a la regulación vigente, el ICF ya realizó tres publicaciones para notificar a las personas que pudieran considerarse afectadas. La última publicación se realizó el 16 de abril de 2026 y, a partir de esa fecha, existe un plazo de cuatro semanas para presentar escritos de oposición. "Estamos en este plazo", dijo.

La ambientalista sostuvo que esta iniciativa representa un riesgo para San Pedro Sula porque el Decreto 46-90 es una ley especial vigente desde 1990, creada para proteger las áreas productoras de agua y las zonas de reserva del municipio bajo la responsabilidad de la Municipalidad de San Pedro Sula. “Es imperativo que los diversos sectores del municipio, del Valle de Sula y del país en general presenten un pronunciamiento en contra de esta iniciativa”, enfatizó Betancourt.

Autoridades con visión y de acción

La protección de El Merendón se remonta a 1917, cuando la Municipalidad de San Pedro Sula compró al Estado de Honduras 5,554 hectáreas correspondientes a la microcuenca de Río Piedras. El título de este predio se conoce como “Título de La Protección”. De acuerdo a la exposición presentada por Betancourt, en 1945 la municipalidad adquirió la microcuenca de Santa Ana como área ejidal y, el 31 de mayo de 1990, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 46-90, conocido como Ley de Protección del Merendón, a partir de una iniciativa impulsada por la comuna sampedrana. El decreto ordena a la Municipalidad de San Pedro Sula ejercer control sobre las áreas de producción de agua y las zonas de reserva de cuencas hidrográficas en la Cordillera del Merendón dentro de su jurisdicción, que abastecen de agua a San Pedro Sula, Cofradía, Naco y otras zonas adyacentes. El área comprende 39,976.71 hectáreas y su publicación en La Gaceta se realizó el 12 de julio de 1990. Posteriormente, el 30 de septiembre de 1994, se publicó el Acuerdo 156-94, que contiene el reglamento del Decreto Ley 46-90, elaborado por la municipalidad sampedrana, aunque según expertos nunca fue aplicado. Sin embargo, el 23 de enero de 2013 fue aprobado el Decreto 334-2013, mediante el cual se redefinieron los límites de la ZRM, dejando un área de 37,377.66 hectáreas, lo que representó una reducción de 2,599.05 hectáreas. Según Betancourt, ese decreto excluyó de la ZRM el área núcleo del Parque Nacional Cusuco, equivalente a 1,075 hectáreas, por lo que la pérdida real fue de 1,575.79 hectáreas. El 24 de octubre de 2024 se derogó el Decreto 334-2013 mediante el Decreto 058-2024, publicado en La Gaceta, el cual ordena al ICF redefinir los límites de la ZRM, priorizando su ampliación, especialmente en el sector del Cerro Will. Posteriormente, el 16 de octubre de 2025, el ICF publicó en La Gaceta el Acuerdo Institucional 092-2025, que establece nuevos límites de la ZRM, recupera unas 1,100 hectáreas y asigna a la zona la categoría de manejo de área protegida como “Parque Nacional”. El acuerdo define un área núcleo de 8,684.54 hectáreas destinadas a la protección de bosques, red hídrica y microcuencas que abastecen de agua potable a San Pedro Sula. Asimismo, establece la derogación del Decreto 46-90, lo que trasladaría al ICF la administración del área protegida en lugar de la municipalidad. Betancourt señaló que el Decreto 46-90 es una ley especial que dio origen a la Zona de Reserva del Merendón y otorga competencia a la municipalidad para ejercer control sobre las áreas productoras de agua y las zonas de reserva de cuencas hidrográficas en la Cordillera del Merendón. Por su parte, Leonardo Pineda, representante de la Sociedad Civil y de "Guardianes del Merendón" alerta que está en riesgo El Merendón con el acuerdo ejecutivo. "El decreto 46-90 establece un área de protección y luego en el 2013 se creó un decreto que libera 2,500 hectáreas de la zona de reserva, pero lo interesante es que uno va arriba de las comunidades y los problemas de esas comunidades siguen como antes del decreto. Empezamos a ver grandes construcciones y urbanizaciones que se estaban haciendo en lugares donde no se podían hacer anteriormente", denunció Pineda. El representante de Guardianes del Merendón dice que al recategorizar El Merendón a parque nacional abre las puertas a muchas cosas entre ellas el turismo. "Lo más grave es que quien quedaría de encargado de el parque sería el ICF y no la municipalidad de SPS como lo establece el 46-90", dijo.

Las peticiones y recoemndaciones