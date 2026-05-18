Jeaustin Campos revela causa de eliminación del Real España, ¿sigue en el equipo o se va ?

Real España volvió a quedarse en el camino en su intento por alcanzar la final y conquistar el ansiado título, tras ser eliminado la noche de este lunes de forma dolorosa por el Club Deportivo Marathón.
La máquina empató 1-1 ante los verdes, pero no le ajustó y observó como su archirrival celebró a lo grande la clasificación a la Gran Final en un torneo donde fueron líderes de las vueltas regulares y eran amplios favoritos para convertirse en finalistas.
Tras la amarga eliminación, el técnico tico Jeaustin Campos dio la cara y no ocultó su frustración tras la manera en que finalizaron el Clausura 2026. Además, fue consultado sobre su futuro al frente del equipo y señaló que mantiene contrato con la máquina.
CONFERENCIA DE JEAUSTIN CAMPOS
Se vuelven a quedar en la orilla, sus sensaciones tras lo ocurrido.
Primero agradecerle a Dios. Es un poco complicado ahora analizarlo. Se hizo una excelente campaña, había que coronarla, esto era de merecerlo y no se logró. Un equipo con la pelota, intentando por los costados, por el centro, a balón parado; un equipo que todo el semestre lo intentó. Al final, creo que también hay situaciones que no comentaré aquí, pero se tiene que, como le dije al cuerpo técnico, nos falta ese “cinco para el peso.-
Desafortunadamente es así y hoy no alcanza. Fue un torneo excelente, hemos ido evolucionando torneo a torneo, pero siempre hay situaciones que no nos permiten llegar. Obviamente es responsabilidad de todos: cuerpo técnico, jugadores y directivos que nos han impedido estar donde queremos. Creo que el equipo se portó a la altura, obviamente hay errores y hoy siento que lo intentamos y no tengo nada que reprocharle a los muchachos.
¿Cree que fue justo el resultado del clásico sampedrano?
Yo creo que hicimos todo para ganar. No soy juez, pero hicimos más que el rival para ganar; sin embargo, no se dio. Ellos tuvieron sus situaciones y las manejaron de la mejor manera. Ese gol les cayó del cielo; aun así no bajamos los brazos, la seguimos buscando, pero al final no se nos pudo dar.
Al equipo que pasa hay que felicitarlo ya que hizo su trabajo; con el empate, obviamente, tenía asegurada la final. En los últimos siete juegos cometimos errores que no se debieron cometer. Hay una situación que me causa gracia: cualquier fallo nos la facturan, no han tenido piedad con nosotros como el de hoy, es el reflejo de lo que ocurrió en el torneo. Cometimos errores y nos pasan factura, no solo dentro del campo, también fuera, las veces que hemos fallado y no las han cobrado.
No es fácil hacer un buen torneo. ¿Qué le hace falta a este equipo para dar ese paso firme?
Te soy honesto. Lo que vaya a decir sonará a excusa, nos duele muchísimo. De repente tuvimos que cambiar un poco nuestra manera de jugar, con dos jugadores por fuera rápidos y dos delanteros. De repente desaparece Nixon, García, Exon y eso nos obliga a cambiar un poco. Hubo jugadores que por lesión o por lo que ustedes saben no estuvieron y eran claves.
Se necesitaba más gente. A García le costó volver, a Nixon, por más que le llamamos la atención, es un jugador que no tenemos, definitivamente no tuvimos esa claridad en el mediocampo hacia arriba. Por supuesto que estamos dolidos y aún así, este equipo fue superior a los rivales; hoy no quiso entrar y desafortunadamente ese es el resultado.
¿Qué le faltó al Real España para tener claridad y marcar un gol?
Es complicado. Nosotros inclusive vimos el juego de Olimpia, sabíamos que iban a meter la línea de cinco y a buscar contragolpes. Simplemente fueron situaciones que no se dieron. Entró Exon y García para meter velocidad por los costados y tener buenos centros; inclusive casi hay un autogol. ¿Qué más podemos hacer? Desafortunadamente, por cuestiones de centímetros no quiso entrar. ¿Qué más se puede reprochar? Nos duele muchísimo, sabíamos que teníamos la capacidad de ganar y pasar a la final, desafortunadamente no se dio.
¿Considera como fracaso lo ocurrido?
Para mí, fracaso es ni siquiera luchar, ni intentarlo. Fuimos protagonistas durante todo el torneo, terminamos en primer lugar e hicimos todo lo necesario para estar en una final y pelear el campeonato con autoridad. Por cosas del fútbol no lo pudimos lograr y no podemos ser tan mezquinos de decir que, por un centímetro en una jugada que pudo haber terminado en gol, vamos a catalogarlo como fracaso.
Cometimos muchos errores: el partido ante Marathón en el Yankel, que todavía me duele, ya que nos quedamos con nueve; luego ante Olimpia con uno menos; y hoy, si me dice que terminamos en quinto o sexto lugar, yo te diría que es un fracaso. La idea era terminar en primer lugar y pelear hasta el final, lo logramos, pero hoy no pudimos meter un gol para ir a la Gran Final. Por supuesto, solo uno va a ganar y es doloroso.
Los extranjeros que ha traído no han rendido. ¿Cree que hay que hacerse una autoevaluación?
Yo no vengo a hacer de juez, como lo dije. Si usted me dice que por su nivel no merecía, no te la puedo comprar. Insisto, terminamos en primer lugar por encima de Olimpia y Motagua, hicimos lo necesario. Decir hoy quién es el culpable es precipitado; obviamente se necesita un análisis. Nuestra sensación es que hay jugadores de recambio que no pudimos tener, nuestro modelo de juego dependía de eso.
Estoy orgulloso y felicito a mis jugadores, no tengo por qué quejarme. Felicito a la barra y a los aficionados que han sido fieles. No importa el modelo, creo que los muchachos siempre respondieron. Me cuesta ver un partido donde nosotros no hayamos jugado bien. Jugamos bien y hoy estamos hablando de que no pasamos a la final. Con todo respeto al Marathón, me parece una injusticia.
Su continuidad en el Real España
Primero, tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no. Han habido situaciones, pero yo no cambié de opinión. Ustedes saben lo que pasó: yo sí le puse la renuncia al presidente y no rectifiqué tampoco. El presidente, con su junta directiva, decidió decirme que tenía que seguir, y después de eso seguí trabajando igual, con honestidad.
Pero hay una situación clara: tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien y siempre falta ese “cinco para el peso”. Eso nos da rabia y un sentido de revancha. Los contratos van y vienen, soy respetuoso de eso, de los proyectos, y al final los dirigentes tienen la palabra porque son los que mandan.
¿Desea seguir?
Insisto, yo tengo contrato y mi realidad como profesional es siempre buscar campeonatos. Hay detalles por contar en la próxima temporada.
Mensaje a la afición del Real España
Primero, felicitarlos, ya que sentimos ese apoyo; son pilares fundamentales en este trabajo. Crean en los muchachos, este equipo ha cambiado su cara. Sigan apoyando, fue vital ese respaldo. Este año era para ser campeón, lo habíamos demostrado.
Pero hay que pasar la página y rescatar lo bueno, que es muchísimo. Ser autocríticos, agradecerle a la afición y me quito el sombrero ante la Mega Barra.