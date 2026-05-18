Real España vs Marathón, EN VIVO: ¡Se juegan el pase a la final! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

La previa ha estado marcada por declaraciones encendidas de la directiva aurinegra y verdolaga respecto al arbitraje, y por la intensa preparación de los dos conjuntos.

El partido es decisivo para ambos equipos y define directamente a un finalista del campeonato. Se juega con la obligación de ganar, en un formato donde cada punto cuenta al máximo para acceder a la fiesta grande.

¡Con la mirada puesta en la final! Real España recibe a Marathón la noche de este lunes 18 de mayo, en busca de avanzar a la última ronda en busca del título del Clausura 2026. El Estadio Morazán nuevamente recibe un derbi en el juego correspondiente a la jornada 6 de las triangulares.

Real España y Marathón llegan con la clara misión de sumar los tres puntos, sabiendo que este derbi es considerado una final anticipada en el torneo.

La 'Máquina' volvió a la vida el pasado viernes con el triunfo de los verdes sobre Olimpia (1-0) y esta noche solo le basta con vencer al 'Monstruo' para llegar a las seis unidades y clasificar con el 'punto invisible' por quedar primero en las vueltas regulares. Por su parte, a Marathón le ajusta con un empate para sellar el pase.

"Hemos cosechado bastante experiencia y hemos estado ahí en momentos difíciles, hemos perdido partidos bravos, hemos perdido en momentos bien inoportunos. Creo que ese camino y esa experiencia ha fortalecido al plantel, ya están preparados de mejor manera para estos escenarios", explicaba el presidente aurinegro, Elías Burbara, sobre el encuentro.

Luego, hizo hincapíe sobre el arbitraje: "No es de la triangular, todo el torneo hemos visto polémicas. En Choloma vimos polémicas, en el Morazán hemos visto polémicas, donde hemos estado siempre hay polémica. En la triangular no veo normal dos rojas en 20 minutos cuando en la siguiente jornada una jugada idéntica fueron dos amarillas".

El derbi será dirigido por el árbitro Raúl Castro y Daniel Otero, mandatario de Marathón, siguió esa misma línea y expresó su enojo tras conocer la decisión.

"La 10.ª la vamos a defender con todo y contra todos. Cuando no pueden mandarnos a Armando Castro, aparece su primo Raúl Castro para completar la tarea. Ya ocurrió hace 9 años, cuando ambos nos perjudicaron descaradamente contra el mismo equipo en una semifinal", declaró Otero en sus redes sociales, haciendo referencia a la semifinal perdida ante Real España en 2017.

Con todo este tenso ambiente, aurinegros y verdolagas lucharán por el boleto a la final del Clausura, y con la ilusión de romper una larga sequía de títulos.

El clasificado de este sector disputaría el título con el ganador de la Triangular B entre Motagua o Génesis PN que jugarán más temprano (6:00 PM). Mientras, Olimpia y Olancho FC ya están totalmente fuera de la competencia.