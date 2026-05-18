¿Le descuentan ISR por ganar más con horas extras? Esta es la reforma que llegó al Congreso

San Pedro Sula, Honduras

Trabajar horas extras, cumplir metas o recibir un bono puede ayudar a muchos empleados a completar el mes, pero también puede provocar que terminen pagando Impuesto Sobre la Renta (ISR) si con ese ingreso adicional superan la base exenta. Ese es el punto que busca corregir una iniciativa presentada por el diputado liberal Fernando Castro, quien propone ampliar el margen libre de impuesto para que el esfuerzo extra no se convierta en un descuento automático para trabajadores de ingresos bajos y medios. La explicación es sencilla: actualmente la base exenta del ISR para 2026 es de L22,360.36 mensuales. Eso significa que una persona puede ganar hasta esa cantidad al mes sin pagar Impuesto Sobre la Renta, según el resumen del anteproyecto compartido por el diputado.

El problema, según Castro, aparece cuando un trabajador gana menos de esa base, pero con horas extras, bonos o metas de producción se pasa por poco de ese monto. En ese caso, la empresa le retiene el impuesto de forma automática y el empleado termina sintiendo que trabajó más, pero recibió menos de lo esperado. Durante la entrevista, Castro explicó que esta situación le fue planteada durante la campaña por representantes de trabajadores de la maquila, especialmente por Evangelina Argueta, de la Central General de Trabajdores (CGT), quienes le expusieron que muchos empleados doblan turnos o trabajan más horas para mejorar sus ingresos, pero al final son alcanzados por el ISR. “Ellos nos decían: nos macaneamos tanto para al final venir a ganar lo mismo”, relató el diputado, al explicar que muchos trabajadores sobrepasan la base exenta no por tener un salario alto, sino porque hacen horas extras o reciben bonificaciones.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta busca que, además de la base exenta mensual de L22,360.36, se reconozca una parte adicional libre de impuesto cuando el trabajador reciba ingresos extra. Ese monto adicional sería equivalente al 50% del salario mínimo vigente. En el ejemplo compartido por Castro, se toma como referencia el salario mínimo de la maquila para 2026, que es de L13,714.21. La mitad de ese salario equivale a L6,857.10. En palabras simples: si una persona gana menos de L22,360.36, pero hace horas extras, no se le cobraría ISR de inmediato por pasarse un poco. Se le reconocería un margen adicional de L6,857.10.

" "Si un trabajador tiene un salario de 20,000 lempiras y gana 5,000 lempiras en horas extras, genera un total de 25,000 lempiras. Si aplicamos la ley como nosotros dijimos, no les tocaría pagar impuesto” Diputado Fernando Castro

Con esa suma, la nueva base protegida llegaría a unos L29,217.46 mensuales en el ejemplo planteado en el documento. Un ejemplo fácil. Imagine a un trabajador que gana L20,000 al mes. Con ese salario normal, no paga ISR porque está por debajo de la base exenta de L22,360.36. Pero ese mes hizo horas extras y ganó L5,000 adicionales. Entonces, su ingreso total fue de L25,000. Con la regla actual, ese trabajador puede terminar pagando ISR porque ya superó la base exenta de L22,360.36. Con la propuesta, ese trabajador no pagaría ISR, porque se le sumaría un margen adicional de L6,857.10. Es decir, estaría protegido hasta L29,217.46, y como solo ganó L25,000, no tendría que pagar el impuesto.

¿A quién beneficiaría?

Aunque el planteamiento surgió a partir de conversaciones con trabajadores de la maquila, Castro aseguró que la iniciativa no sería solo para ese sector, sino para trabajadores en general que reciban ingresos adicionales por horas extras, bonos, metas o compensaciones similares. Sin embargo, el diputado reconoció que el impacto sería más visible en la maquila, porque ahí muchos empleados dependen de metas, turnos extendidos y bonificaciones para mejorar sus ingresos mensuales. La propuesta, según Castro, busca que el trabajador no sienta que el esfuerzo extra se pierde por la retención del impuesto.