Congreso discutirá reformas para endurecer penas por extorsión y crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras

Según lo expuesto por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano , las iniciativas responden a denuncias de distintos sectores económicos que reportan cobros ilegales por parte de grupos criminales, así como a la expansión de este delito hacia zonas donde antes no era recurrente.

El Congreso Nacional impulsa agenda con una serie de reformas en materia de seguridad que incluyen cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal, con el objetivo de aumentar sanciones y agilizar procesos judiciales vinculados a la extorsión y al crimen organizado.

Las reformas planteadas incluyen el aumento de penas por el delito de extorsión, la reducción de tiempos procesales y la incorporación de mecanismos que permitan a las autoridades actuar con mayor rapidez en las investigaciones criminales.

Además de los cambios legales, se ha mencionado la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, concebida como una instancia de coordinación entre entidades de seguridad, inteligencia e investigación para planificar operativos en áreas con mayores índices de violencia.

Dentro de las acciones operativas propuestas también figura el fortalecimiento de la coordinación entre la Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas de Honduras, especialmente en barrios y colonias considerados de alta peligrosidad.

Otro de los puntos que formaría parte de la discusión legislativa es la autorización para que el Poder Ejecutivo gestione financiamiento destinado a la construcción de nuevos centros penitenciarios, ante la sobrepoblación que enfrentan actualmente las cárceles del país.

Durante sus declaraciones, Zambrano también hizo referencia a las citaciones realizadas por el Ministerio Público de Honduras a exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso anterior, señalando que cualquier funcionario público puede ser investigado conforme a la ley.

El presidente del Congreso confirmó que estas reformas en materia de seguridad serán discutidas en sesión pública y expresó que se espera el respaldo de las distintas bancadas legislativas para su eventual aprobación.